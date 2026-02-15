महाशिवरात्रि पर अखिलेश यादव ने शेयर किया केदारेश्वर मंदिर का वीडियो, भक्तों को दी शुभकामनाएं

महाशिवरात्रि के पर्व पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने इसको लेकर इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर मंदिर का वीडियो साझा किया है. जिसमें उन्होंने लिखा- “यहाँ बसता है विश्वास, बरसता है आशीर्वाद… ‘सर्व मंगल-सर्व कल्याण’ की कामनाओं के साथ महाशिवरात्रि की महा-शुभकामनाएं!” सुबह 10.41 बजे अखिलेश यादव द्वारा किए गए इस पोस्ट को बड़ी संख्या में लोग लाइक और पोस्ट आकर रहे हैं.

शेयर किए गए वीडियो में मंदिर के ड्रोन व्यू से लेकर भक्तों द्वारा शिवलिंग पर दूध चढ़ाने, आरती करने और भीड़ के दृश्य दिखाए रहे हैं. मंदिर परिसर में सजावट, नंदी की मूर्ति और भक्तों की आस्था की झलकियां साफ नजर आ रही हैं.

भिंड बाईपास पर चल रहा निर्माण

इटावा में बन रहा केद्ररेश्वर महादेव मंदिर भिंड भैपास पर बन रहा है. यह हुबहू उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के रूप में बन रहा है. 10 एकड़ में मंदिर फैला हुआ है. मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी ट्रस्ट की देखरेख में बन रहा है. खुद अखिलेश यादव इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं.

मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है और अनुमान है कि इसका उद्घाटन 2026 में हो जाए क्यूंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है उससे पहले इसका बनना महत्वपूर्ण है. मंदिर में भगवान राम और कृष्ण की बाल रूप मूर्तियां भी स्थापित होंगी. शरू में हरिद्वार के कुछ संतों ने इसकी प्रतिकृति को लेकर आपत्ति जताई थी.

अखिलेश यादव लगातार क्षेत्र में कर रहे दौरा

यहां बता दें कि अखिलेश यादव लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और स्थानीय लोगों से परिवार की तरह मिल रहे हैं. उनका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वे शादी के घर में मट्ठे के आलू की डिमांड कर रहे हैं और महिलाओं व रिश्तेदारों का हालचाल ले रहे हैं. परिवार के लोग भी उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं.