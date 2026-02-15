महाशिवरात्रि पर वाराणसी में 10 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद, मैदागिन से गदौलिया तक नो व्हीकल जोन

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महाशिवरात्रि के अवसर पर 15 और 16 फरवरी को 10 लाख से अधिक की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. इस दौरान अधिकांश लोग दो पहिया, चार पहिया वाहन से काशी के अलग-अलग रूट से शहरी क्षेत्र की तरह पहुंचेंगे. इसको ध्यान में रखते हुए वाराणसी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक खास प्लान तैयार किया गया है. जिससे तीर्थ यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को कम से कम परेशानी हो.

वाराणसी पुलिस ने इसके लिए मंदिर परिसर में वाहनों के प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिए हैं. इसके अलावा कई जगह शहर में रूट डायवर्जन भी किया गया है. जबकि कुछ जगह नो व्हीकल जोन भी बनाया गया है.

मैदागिन से लेकर गदौलिया तक नो व्हीकल जोन

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी के मैदागिन से लेकर गदौलिया तक नो व्हीकल जोन रहेगा. इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के करीब 2-3 किलोमीटर तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर निर्धारित समय के लिए रोक रहेगी. वहीं वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के पास ही चार पहिया वाहन को रोक दिया जाएगा. इसके अलावा वाराणसी ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं और वाराणसी आने वाले लोगों से संयम और धैर्य के साथ मंदिर परिसर में जाने की अपील की है.

शिव बारात के समय रहेगी सबसे ज्यादा भीड़

महाशिवरात्रि पर शाम से ही काशी के अलग-अलग जगह से शिव बारात निकलेगी. सबसे प्रमुख वाराणसी के श्री महामृत्युंजय मैदागिन से होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वार तक एक बड़ी शिव बारात हजारों भक्तों के साथ निकलने की परंपरा रही है. इस दौरान इस रूट पर सभी प्रकार के वाहनों को रोक दिया जाएगा. इसके अलावा जनपद के अलग-अलग जगह से भी बड़ी संख्या में शिव बारात निकलेगी जिस दौरान उस रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी.

वाराणसी पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि व्यवस्था बनी रहे. इसके अलावा पुलिस की सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं, जहाँ दिक्कत होने अपर लोग संपर्क कर सकते हैं.