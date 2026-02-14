हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबुर्के में कांवड़ लेकर निकली मुस्लिम महिला, फूल-मालाओं से किया जा रहा है स्वागत

बुर्के में कांवड़ लेकर निकली मुस्लिम महिला, फूल-मालाओं से किया जा रहा है स्वागत

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक का संकल्प लिए संभल की मुस्लिम महिला तमन्ना हरिद्वार से कांवड़ लेकर अमरोहा पहुंचीं. नौगांवा सादात में पुलिस सुरक्षा के बीच उनका भव्य स्वागत हुआ.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Feb 2026 08:50 AM (IST)
महाशिवरात्रि से पहले यूपी के अमरोहा में धार्मिक सद्भाव की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. शिव के जलाभिषेक के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही संभल की मुस्लिम महिला तमन्ना हरिद्वार से कांवड़ लेकर अमरोहा पहुंचीं. पुलिस सुरक्षा के बीच नौगांवा सादात में उनका भव्य स्वागत किया गया.

बता दें कि तमन्ना हरिद्वार से अपने जत्थे के साथ पवित्र गंगाजल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा कर रही हैं. खास बात यह है कि वह बुर्का पहन कर पूरी यात्रा कर रही हैं. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उन्होंने यह संकल्प लिया है. उनकी यात्रा आस्था और समर्पण का प्रतीक बन गई है. अमरोहा में प्रवेश के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. तमन्ना को पुलिस सुरक्षा के बीच जिले में लाया गया. यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आवश्यक प्रबंध किए.

 
 
 
 
 
नौगांवा सादात में स्वागत

जैसे ही तमन्ना का काफिला नौगांवा सादात क्षेत्र में पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस मौके पर मौजूद रहे. लोगों ने उनकी आस्था की सराहना की और उत्साह के साथ समर्थन जताया. तमन्ना अपने जत्थे और श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ पूरे उत्साह से आगे बढ़ती रहीं. यात्रा के दौरान धार्मिक नारे और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी. माहौल श्रद्धा और सौहार्द से भरा नजर आया.

धार्मिक एकता की मिसाल

तमन्ना की यह कांवड़ यात्रा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग इसे धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता की मिसाल के रूप में देख रहे हैं. महाशिवरात्रि से पहले सामने आई यह तस्वीर भाईचारे का संदेश दे रही है. बता दें कि तमन्ना ने करीब 3 साल पहले अमन त्यागी से शादी की थी, और उनके 2 बच्चे भी हैं.

गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का उनका संकल्प श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण बना हुआ है. उनकी पहल ने यह संदेश दिया है कि आस्था की राह में सामाजिक सीमाएं बाधा नहीं बनतीं. क्षेत्र में उनकी यात्रा को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है.

Input By : मोहम्मद हारिस
Published at : 14 Feb 2026 08:50 AM (IST)
UP NEWS Amroha News MAHASHIVRATRI
