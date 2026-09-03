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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड‘स्कूल नहीं तो वोट नहीं', महराजगंज में स्कूल विलय के विरोध में उतरे ग्रामीण

‘स्कूल नहीं तो वोट नहीं', महराजगंज में स्कूल विलय के विरोध में उतरे ग्रामीण

यूपी के महराजगंज में प्राथमिक स्कूल का दूर के स्कूल मे विलय करने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने विलय के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 03 Sep 2026 07:53 AM (IST)
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महराजगंज के सदर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम सभा कोदइला के प्राइमरी स्कूल का भिस्वा के प्राथमिक विद्यालय में विलय कर दिया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. स्थानीय लोगों ने स्कूल के विलय के विरोध में अब मोर्चा खोल दिया और ‘स्कूल नहीं तो वोट नहीं’ का नारा देते हुए प्रदर्शन किया. 

ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय का विलय ऐसे स्थान पर किया गया है, जहां छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए एनएच-730 पार कर दूसरे विद्यालय जाना पड़ता है. इससे अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और कई अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतरा रहे हैं.

ग्रामीणों ने किया स्कूल विलय का विरोध

ग्रामीणों का कहना है कि ये हाईवे काफी व्यस्त रहते हैं, ऐेसे में स्कूली बच्चों के लिए इसे पार करना बेहद ख़तरनाक हो सकता है. किसी भी समय बच्चों के साथ दुर्घटना का खतरा बना रहता है. ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को दूर स्थित विद्यालय भेजने में असहज महसूस कर रहे हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि 2 अगस्त 2025 को बेसिक शिक्षा मंत्री के हवाले से अखबारों में प्रकाशित खबर में विद्यालय विलय को लेकर मानकों का उल्लेख किया गया था. खबर के अनुसार, ऐसे विद्यालयों का विलय वापस लिए जाने की बात कही गई थी, जिनके विद्यार्थियों को विद्यालय पहुंचने के लिए हाईवे, ताल-तलैया या पोखरों जैसे जोखिम वाले स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है.  

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हाईवे पार करना बच्चों के लिए खतरनाक

ग्रामीणों का दावा है कि कोदइला प्राथमिक विद्यालय के मामले में भी बच्चों को एनएच-730 पार करके भिस्वा विद्यालय जाना पड़ रहा है. ऐसे में उनका कहना है कि यदि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानक हैं तो कोदइला विद्यालय के विलय पर भी पुनर्विचार होना चाहिए.

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की शिक्षा बेहद जरूरी है लेकिन, शिक्षा के लिए उन्हें दुर्घटना के खतरे में डालना उचित नहीं है. ग्रामीणों ने मांग की कि कोदइला प्राथमिक विद्यालय को पूर्व की तरह संचालित किया जाए, ताकि गांव के छोटे बच्चों को अपने गांव में ही सुरक्षित वातावरण में शिक्षा मिल सके.

ग्रामीणों ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि विद्यालय का विलय वापस नहीं हुआ तो उनका विरोध जारी रहेगा. इसी दौरान ग्रामीणों ने एक बैनर के साथ ‘स्कूल नहीं तो वोट नहीं’ का नारा बुलंद किया.  

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Input By : अमितेश कुमार गुप्ता
Published at : 03 Sep 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
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