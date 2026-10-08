ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडभारत-नेपाल सीमा का AI वीडियो बनाकर किया वायरल, आरोपी फैयाज गिरफ्तार

भारत-नेपाल सीमा का AI वीडियो बनाकर किया वायरल, आरोपी फैयाज गिरफ्तार

यूपी के महाराजगंज में एक युवक ने भारत नेपाल सीमा पर बने एसएसबी कैंप को लेकर एआई की मदद से वीडियो बनाया, जिससे हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 08 Oct 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत में एआई के ज़रिए एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है. आरोपी युवक ने AI के माध्यम से भारत-नेपाल सीमा पर बने एसएसबी कैम्प को ब्लास्ट करने का वीडियो शेयर किया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

खबर के मुताबिक महाराज गंज जिले में एक युवक ने सोशल मीडिया पर फ़ेमस होने के लिए एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. आरोपी युवक ने परसामलिक थाना क्षेत्र के सेवतरी स्थित 22वीं वाहिनी एसएसबी के कैम्प को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ब्लास्ट करते हुए दिखाया . ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हड़कंप मच गया. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डर-डर कर किया काम, फिर...' सह-कलाकारों ने नाना पाटेकर को किया याद
'डर-डर कर किया काम, फिर...' सह-कलाकारों ने नाना पाटेकर को किया याद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर प्रेमानंद महाराज खुद कह दें कि विराट कोहली...', फलाहारी महाराज के बयान से हलचल
'अगर प्रेमानंद महाराज खुद कह दें कि विराट कोहली...', फलाहारी महाराज के बयान से हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकाना स्टेडियम, पलासियो मॉल तक पहुंचा गोमती का पानी, IIIT लखनऊ में एग्जाम रद्द
इकाना स्टेडियम, पलासियो मॉल तक पहुंचा गोमती का पानी, IIIT लखनऊ में एग्जाम रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के इलाकों में BJP यूं लगाएगी सेंध? 'नवीन' मंत्र के साथ संघ के सहयोग से बनेगा प्लान
सपा के इलाकों में BJP यूं लगाएगी सेंध? 'नवीन' मंत्र के साथ संघ के सहयोग से बनेगा प्लान

'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं..', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के फूले हाथ पैर

सोशल मीडिया पर इस भड़काऊ और आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ-पांव फूल गए. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम ने फौरन डिजिटल सर्विलांस का सहारा लिया और कार्रवाई करते हुए अभियुक्त फैयाज अहमद को दबोच लिया. ​पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के अकाउंट से उस आपत्तिजनक वीडियो को तुरंत डिलीट करवाया और आरोपी फैयाज को गिरफ्तार कर लिया. 

पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ चालान कर उसे अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया गया है. ​पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में शांति भंग करने या सुरक्षा बलों पर अभद्र या भ्रामक सामग्री बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह के भ्रामक और भड़काऊ वीडियो बनाने की कोशिश न करें. इससे शहर की शांति व्यवस्था भंग हो सकती हैं, 

पुलिस आरोपी युवक फैयाज को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई में जुट गई हैं. बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के चक्कर में युवाओं में कुछ अलग तरह के वीडियो बनाने की होड़ हैं. कई बार ये वीडियो देश की शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता हैं. ऐसे करने से बचना चाहिए. 

इंडिया गठबंधन के लंच में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव, बोले- 'अभी तो...'

Input By : अमितेश कुमार गुप्त
Published at : 08 Oct 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डर-डर कर किया काम, फिर...' सह-कलाकारों ने नाना पाटेकर को किया याद
'डर-डर कर किया काम, फिर...' सह-कलाकारों ने नाना पाटेकर को किया याद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर प्रेमानंद महाराज खुद कह दें कि विराट कोहली...', फलाहारी महाराज के बयान से हलचल
'अगर प्रेमानंद महाराज खुद कह दें कि विराट कोहली...', फलाहारी महाराज के बयान से हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकाना स्टेडियम, पलासियो मॉल तक पहुंचा गोमती का पानी, IIIT लखनऊ में एग्जाम रद्द
इकाना स्टेडियम, पलासियो मॉल तक पहुंचा गोमती का पानी, IIIT लखनऊ में एग्जाम रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के इलाकों में BJP यूं लगाएगी सेंध? 'नवीन' मंत्र के साथ संघ के सहयोग से बनेगा प्लान
सपा के इलाकों में BJP यूं लगाएगी सेंध? 'नवीन' मंत्र के साथ संघ के सहयोग से बनेगा प्लान
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
दिल्ली NCR
कपिल सिब्बल ने PM के विद्यार्थी वाले बयान पर कसा तंज, कहा- आइए सीखिए...
कपिल सिब्बल ने PM के विद्यार्थी वाले बयान पर कसा तंज, कहा- आइए सीखिए...
इंडिया
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
बॉलीवुड
तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को बोला 'इविल डैड', कहा- सोचकर रिएक्शन दूंगी
तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को बोला 'इविल डैड', कहा- सोचकर रिएक्शन दूंगी
क्रिकेट
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो
राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget