महराजगंज में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह, पंपों पर लंबी कतार, DM बोले- स्टॉक फुल है

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में अचानक पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद होने की भ्रामक सूचनाओं (अफवाहों) के कारण पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. सुबह से लेकर शाम तक लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने और डिब्बों में तेल भरने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं. हालांकि, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन का भरपूर स्टॉक मौजूद है और लोगों को घबराने (Panic) की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

DM संतोष कुमार शर्मा ने खुद संभाला मोर्चा

जिले में ईंधन की सुचारू उपलब्धता और वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार (27 मार्च) को जिलाधिकारी (DM) संतोष कुमार शर्मा ने एसडीएम (सदर) और जिला पूर्ति अधिकारी के साथ पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया.

पकड़ी स्थित पेट्रोल पंप: DM सबसे पहले यहां पहुंचे. संचालक ने बताया कि पेट्रोल का कुल स्टॉक 34,002 लीटर था, जिसमें से करीब 5,000 लीटर की बिक्री हुई है. वहीं, डीजल का स्टॉक 43,792 लीटर था, जिसमें से 3,523 लीटर बिका है.

महुअवा ढाला (मां बोकड़ा देवी फिलिंग स्टेशन): यहां पेट्रोल का स्टॉक 23,890 लीटर और डीजल का स्टॉक 14,419 लीटर पाया गया, जिसमें से क्रमशः 8,161 और 91 लीटर की ही बिक्री हुई थी.

दोनों जगह पंप संचालकों ने स्पष्ट किया कि तेल कंपनियों द्वारा नियमित आपूर्ति हो रही है और स्टॉक में कोई कमी नहीं है. भीड़ केवल सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं के कारण बढ़ रही है.

प्रशासन की सख्त हिदायत

स्थिति का जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों और पंप संचालकों को कड़े निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में गैलन (Gallon) या खुले डिब्बों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री न की जाए. संदिग्ध गतिविधियों या असामान्य खरीद (Hoarding) की स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचित किया जाए. जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सभी पेट्रोल पंपों का नियमित निरीक्षण हो और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए.

जिले में 134 पेट्रोल पंप है संचालित

महराजगंज जनपद में कुल 134 पेट्रोल पंप संचालित हैं. प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में जिले के पंपों पर 1036 किलोलीटर डीजल और 842 किलोलीटर पेट्रोल का स्टॉक उपलब्ध है. 26 मार्च को पूरे जनपद में 650 किलोलीटर डीजल और 376 किलोलीटर पेट्रोल की सामान्य बिक्री दर्ज की गई है.

'सोशल मीडिया की अफवाहों पर न दें ध्यान'

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तेल लेने आए लोगों से सीधा संवाद किया और उनसे धैर्य रखने की अपील की. उन्होंने कहा, "लोग सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक समाचारों और अफवाहों के प्रभाव में आकर अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण (Hoarding) न करें. अपनी जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें, ताकि सभी को समुचित मात्रा में तेल मिल सके और कानून-व्यवस्था भी सामान्य बनी रहे."