महाराजगंज: गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने युवती पर किया हमला, मौत के बाद परिवार में कोहराम

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज निचलौल थाना क्षेत्र के बढ़या मुस्तकील गांव के टोला गेठीहवा में शनिवार को खेत की ओर गई एक युवती पर तेंदुए ने हमला कर दिया. इसके बाद तेंदुआ युवती को गन्ने के खेत में खींच ले गया. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल में युवती को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम चार बजे बढ़या मुस्तकील गांव के टोला गेठीहवा निवासी आबिद की बेटी शैरुन निशा (20) गांव के पूरब सिवान स्थित खेत की ओर गई थी. इस दौरान गन्ने के खेत में शिकार की तलाश में घात लगाए बैठे तेंदुए ने हमला कर दिया. तेंदुए ने युवती को गन्ने के खेत में करीब पांच मीटर अंदर तक खींचकर मार डाला. युवती की मौत के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

पिता ने बयान किया पूरा वाक्या

बढ़या मुश्किल टोला गठीहवा निवासी आबिद अली घटना का जिक्र करते हुए फफक पड़े. उन्होंने बताया कि चार बेटे खुरशेद, रमजान, मैनुद्दीन, कयामुद्दीन के बाद इकलौती बेटी शैरुन निशा (20) थी. चारों बेटों की शादी हो चुकी है. आबिद ने बताया कि उनकी पत्नी नूरजहां जानवरों के लिए चारा लेने गांव के पूरब सिवान बंधे की ओर गई थीं. काफी देर बाद भी घर नहीं लौटीं. ऐसे में बेटी शैरुन निशा घर का काम निपटाकर अपनी मां नूरजहां को ढूंढने के लिए खेत की ओर निकल पड़ी.

गन्ने के खेत में घात लगाए बैठा था तेंदुआ

आबिद ने आगे बताया कि जब शैरुन निशा गांव से करीब एक किलोमीटर दूर बंधे के करीब पहुंची, तभी एक गन्ने के खेत में शिकार की तलाश में पहले से घात लगाकर बैठे तेंदुए ने उस पर अचानक हमला कर दिया. तेंदुए ने बेटी पर हमला कर उसे गन्ने के खेत में खींच लिया. बेटी की चीख-पुकार सुनकर कुछ दूरी पर मौजूद लोग हंगामा करते हुए गन्ने के खेत के पास पहुंचे, तो तेंदुआ लहूलुहान बेटी को छोड़कर मौके से भाग निकला. लेकिन काफी देर हो जाने के कारण बेटी शैरुन निशा की मौत हो चुकी थी.

मां रो-रोकर बेहाल, परिवार में मातम

मृत शैरुन निशा की मां नूरजहां रो-रोकर बेहाल हो गई हैं. नूरजहां रुक-रुककर बेटी की याद में बदहवास हो जा रही थीं. बेटी की मौत का गम पिता आबिद भी नहीं भुला पा रहे थे. परिवार में गहरा शोक का माहौल है. इकलौती बेटी की इस दर्दनाक मौत ने परिवार को तोड़कर रख दिया है. ग्रामीणों ने भी परिवार के साथ दुख जताया है.

ठंड और कोहरे में भटक जाते हैं वन्य जीव

निचलौल वन क्षेत्राधिकारी सुनील राव ने बताया कि ठंड में कोहरे की वजह से वन्य जीव रास्ता भटककर आबादी की ओर चले आते हैं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच-पड़ताल की जा रही है. वन विभाग की टीम ने तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

निचलौल थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक पहुंची थी. परिजनों से वारदात की जानकारी लेकर वन विभाग की टीम के साथ जांच-पड़ताल में जुट गई है. मृत युवती के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

इलाके में दहशत का माहौल

सूचना पाकर वन विभाग और पुलिस टीम मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. ग्रामीणों ने अकेले खेतों में जाने से परहेज करना शुरू कर दिया है. स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है, ताकि इलाके में सुरक्षा बहाल हो सके.