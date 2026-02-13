महाराजगंज: भारत-नेपाल सीमा पर फर्जी आधार-आयुष्मान कार्ड रैकेट का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

भारत-नेपाल सीमा से सटे नौतनवां क्षेत्र में आधार और आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बैरवा बनकटवा टोला मणि चौराहा स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र पर छापेमारी कर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया, जो चोरी की आईडी और पासवर्ड के जरिए अवैध रूप से आधार व आयुष्मान कार्ड तैयार कर रहे थे. मौके से लैपटॉप, बायोमेट्रिक उपकरण, मोबाइल फोन और नकदी सहित कई सामान बरामद किए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान

पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना (आईपीएस) के निर्देश पर सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ (पीपीएस) के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी नौतनवां अंकुर गौतम (पीपीएस) के पर्यवेक्षण में 12 फरवरी को यह कार्रवाई की गई. मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम दोपहर करीब 2:40 बजे ग्राहक सेवा केंद्र पहुंची, जहां दो युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए.

ऐसे चल रहा था फर्जीवाड़ा

पकड़े गए आरोपियों की पहचान सूर्यनरायण पुत्र हरिप्रसाद निवासी दुर्गापुर थाना नौतनवां (उम्र 32 वर्ष) और धीरज चौरसिया पुत्र सुदामा चौरसिया निवासी एकमा पोस्ट लक्ष्मीपुर थाना पुरंदरपुर (उम्र 25 वर्ष) के रूप में हुई है. पूछताछ में दोनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया.

आरोपियों ने बताया कि करीब दस दिन पहले उन्होंने यूट्यूब पर 'आधार कार्ड कैसे बनाएं' से संबंधित वीडियो देखा. वीडियो में दिए गए एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर मन्टू कुमार नामक व्यक्ति ने खुद को आधार कार्ड प्राधिकरण का अधिकारी बताया.

उसने व्हाट्सएप के माध्यम से दोनों को एनिडेस्क ऐप और आधार एनरोलमेंट एप इंस्टॉल कराया तथा रबर का ‘फिंगर क्लोन’ उपलब्ध कराया. इसके बाद आरोपी नारायण साहू नाम की आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर रिमोट एक्सेस के जरिए अनधिकृत लॉगिन करते थे और लोगों के आधार कार्ड व आयुष्मान भारत कार्ड तैयार कर देते थे.

प्रति कार्ड 500 से 1000 रुपये वसूली

पुलिस के अनुसार आरोपी प्रत्येक आधार कार्ड बनाने पर 500 से 1000 रुपये तक वसूलते थे. प्राप्त रकम का आधा हिस्सा यूपीआई के माध्यम से मन्टू कुमार को भेजा जाता था. अब तक करीब 20 लोगों के आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाए जाने की बात सामने आई है.

पुलिस ने जब्त किया ये सामान

पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए. छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक एसर लैपटॉप, आइरिस डिवाइस, बायोमेट्रिक मशीन, वेबकैम, माउस, यूएसबी केबल, तीन मोबाइल फोन, सात एनरोलमेंट स्लिप, दो ओटीजी एडाप्टर, एक आधार कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, लैपटॉप बैग व 3450 रुपये नकद बरामद किए.

गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

नौतनवां में मुकदमा संख्या 29/2026 धारा 318(4), 336(3), 338, 61(2) बीएनएस एवं आधार अधिनियम 2016 की धारा 35 के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है. पुलिस फरार बताए जा रहे मन्टू कुमार की तलाश में जुटी है.

पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा का कहना है कि आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों से छेड़छाड़ राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक हितों से जुड़ा गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.