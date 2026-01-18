महाराजगंज: मैरिज हॉल में चल रहा था फ्री फायर गेमिंग टूर्नामेंट, पुलिस ने किया सील, 2 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के महराजगंज नगर के परतावल चौराहे के पास बंधन मैरिज हाल में फ्री फायर गेमिंग टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा था. इस बीच पुलिस व प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मैरिज हाल को सील कर दिया. इस दौरान स्थानीय लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने एक्शन लिया.

इस दौरान दो आयोजकों को पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के पहुंचते ही कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इस टूर्नामेंट की अनुमति नहीं थी. इसके तहत पुलिस ने अपनी कार्रवाई की.

टूर्नामेंट में पहुंचे थे 600 युवा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए लगभग 600 युवा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे. गेम में हिस्सा लेने के लिए आयोजकों द्वारा प्रति टीम 399 रुपये का प्रवेश शुल्क भी तय किया गया था.

बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ और बिना अनुमति आयोजन की सूचना पर प्रशासन सक्रिय हुआ. सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक टीम ने जांच की, जिसमें बिना किसी वैध अनुमति के आयोजन किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद तत्काल प्रभाव से मैरिज हाल को सील कर दिया गया.

पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस प्रशासन ने कहा है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक या गेमिंग आयोजनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस जांच में सामने आया कि फ्री फायर गेमिंग टूर्नामेंट का प्रचार-प्रसार इंस्टाग्राम आईडी के जरिए पीछले कई दिनों से किया जा रहा था.

सोशल मीडिया पर पोस्ट और स्टोरी डालकर युवाओं को आयोजन से जोड़ा जा रहा था. श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि इस मामले में आयोजक दिपांश पटवा और हर्ष पटवा को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है. मैरिज हाल को भी नियमों के उल्लंघन के चलते सील कर दिया गया है.