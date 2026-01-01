महंत रविंद्र पुरी का शाहरुख खान पर हमला, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत बुलाने पर जताया ऐतराज

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर कड़ा बयान दिया है. उन्होंने शाहरुख खान द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत लाने के कथित प्रयासों का विरोध करते हुए इसे देश की भावनाओं के खिलाफ बताया है.

महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि शाहरुख खान को जो भी पहचान और सम्मान मिला है, वह भारत और यहां के लोगों की वजह से मिला है, ऐसे में उन्हें राष्ट्रहित और देशवासियों की भावनाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश विरोधी सोच या निर्णय किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

महंत रविंद्र पुरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का भी जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में हिंदू समाज पर संकट मंडरा रहा है, लोग हिंसा और पलायन के लिए मजबूर हैं. ऐसे समय में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत बुलाने की बात करना अनुचित है. उन्होंने शाहरुख खान से अपने इस निर्णय पर तुरंत पुनर्विचार करने की मांग की है.

महंत रविंद्र शाहरुख के फैसले को देश विरोधी बताया

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र ने बयान देते हुए कहा की मैं एक साधु आदमी हूं और हमारा पूरा देश खान भाइयों को मानता है और उनसे प्रेम भी करता है. वहीं हमारे सनातनी हिंदू भी खान भाईयों से प्रेम करते हैं. मगर शाहरुख खान कभी-कभी ऐसा कार्य कर जाते हैं, जो ना की सनातन के हित में होता है और ना ही देश के हित में.

महंत रविंद्र ने अपने बयान में आगे कहा की मुझे यह बात कहने में कोई भी झिझक नहीं है की शाहरुख खान का यह फैसला देश विरोधी फैसला है. उन्होंने आगे बोला की बांग्लादेश में हिन्दुओं पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, क्या वे हिंदू शाहरुख खान के नहीं है.

शाहरुखजो जो भी फिल्में बनाते हैं, उन्हें मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू ही देखते हैं. आज शाहरुख खान जिस भी मुकाम पर हैं, वो भी हिन्दुओं की वजह से ही हैं.

खिलाड़ियों को बांग्लादेश को देश में बुलाना, हिन्दुओं का अपमान है

शाहरुख खान जिन भी खिलाड़ियों को बांग्लादेश से बुला रहे हैं, वे उचित नहीं है बल्कि हिन्दुओं का अपमान है. उन्हें अपना निर्णय वापस लेना चाहिए. महंत रविंद्र ने शाहरुख को सलाह देते हुए कहा की जिन भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत बुलाने का निर्णय लिया गया है, उसे वापस लिया जाए.

क्योंकि इस समय बांग्लादेश और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं. वहीं बांग्लादेश में जीतने भी सनातनी है उन्हें मारा जा रहा है, हिन्दुओं को पीटा जा रहा है, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ रेप किए जा रहे हैं और वे ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को देश बुला रहें है, जो बिल्कुल उचित नहीं है. उन्हें अपना निर्णय वापस लेना होगा.