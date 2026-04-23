UP News: लखनऊ में जुटेंगे कई राज्यों के कृषि मंत्री! ‘जोनल कॉन्फ्रेंस-2026’ में होगी बड़ी चर्चा

Lucknow Zonal Conference 2026: लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित 'द सेंट्रम होटल' में आगामी 24 अप्रैल, 2026 को 'जोनल कान्फ्रेन्स-2026' का आयोजन किया जाना है. इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा की जाएगी. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है.

इस जोनल कान्फ्रेन्स में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के माननीय कृषि मंत्रीगण प्रतिभाग करेंगे. इसके अतिरिक्त केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ एवं लद्दाख के प्रशासक तथा भारत सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे.

कार्यक्रम की रूपरेखा और प्रमुख सत्र

यह कार्यक्रम 24 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे से प्रारम्भ होकर सायं 7:30 बजे तक प्रस्तावित है. पूरे दिन चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न सत्रों के माध्यम से कृषि विकास और किसानों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से संवाद किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान प्रेस कान्फ्रेन्स और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी भी साझा की जाएगी.

कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक सत्रों से होगी, जिसके बाद उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे. इससे नीति निर्माण और क्रियान्वयन के स्तर पर स्पष्ट दिशा मिलने की उम्मीद है.

कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा

हालांकि, इस सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ समीक्षा तक सीमित न रहकर कृषि से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों पर विषयवार चर्चा होगी. इनमें कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बागवानी विकास, दलहन और तिलहन मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, फार्मर रजिस्ट्री, उर्वरक प्रबंधन और कालाबाजारी नियंत्रण जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.

वहीं, सम्‍मेलन में राज्यों के सफल मॉडलों को साझा करने पर भी जोर रहेगा. उत्तर प्रदेश की अंतरफसली खेती और डायरेक्ट सीडिंग तकनीक, हरियाणा की “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पहल, पंजाब में फसल विविधीकरण और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की बागवानी प्रथाओं को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा. इन अनुभवों के आदान-प्रदान से राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और व्यवहारिक समाधान निकालने का प्रयास होगा.