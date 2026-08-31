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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: युवक की चाकू से गोदकर हत्या, खेत के पास लहूलुहान हालत में मिला शव

लखनऊ: युवक की चाकू से गोदकर हत्या, खेत के पास लहूलुहान हालत में मिला शव

पुलिस के मुताबिक सतीश के शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ की है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 31 Aug 2026 05:29 PM (IST)
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लखनऊ में सोमवार देर रात एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. वारदात महिंगवां थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव की है. करीब 25 वर्षीय सतीश यादव गांव के बाहर खेत के पास गंभीर हालत में पड़ा मिला था. उसके शरीर पर चाकू से कई गहरे वार के निशान थे. 

सोमवार देर रात करीब पौने दो बजे एक ग्रामीण की नजर सतीश पर पड़ी. वह खून से लथपथ और बेसुध हालत में पड़ा था. ग्रामीण ने तुरंत उसके परिवार को सूचना दी. खबर मिलते ही सतीश के पिता शिवबालक यादव और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे. परिजनों और पुलिस ने सतीश को इलाज के लिए केजीएमयू अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद सतीश ने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

चाकू से किए गए कई वार

पुलिस के मुताबिक सतीश के शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ की है.

डीसीपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि गणेशपुर में सतीश यादव पर चाकू से हमले की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई.

हत्या की वजह अभी साफ नहीं

परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल हत्या की वजह सामने नहीं आई है और हमलावरों की पहचान भी नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 31 Aug 2026 05:29 PM (IST)
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