लखनऊ: एकतरफा प्यार में युवक की हत्या, दो पेशेवर कसाइयों से कराया गया मर्डर, 3 गिरफ्तार

लखनऊ में एकतरफा प्यार को लेकर हुए विवाद में पिछले दिनों 21 वर्षीय एक युवक की हत्या के मामले में दो पेशेवर कसाइयों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लकड़ी की छड़ी, मृतक का मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है.

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) निपुण अग्रवाल ने बताया कि यह घटना मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में हुई और शव की पहचान होने के कुछ ही घंटों के भीतर मामला सुलझा लिया गया. मृतक की पहचान अल्मास के रूप में की गई. पुलिस ने गणेश खेड़ा इलाके से तीनों आरोपियों रमजान, अरमान और सूरज को गिरफ्तार किया.

हत्या मामले में दो कसाईयों समेत तीन गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी रमजान और अरमान कसाई का काम करते हैं जबकि तीसरा आरोपी सूरज फोटोग्राफर है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल एक लकड़ी छड़ी और मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है.

पुलिस उपायुक्त ने कहा कि मऊ गांव के जेल रोड निवासी रावी मोहम्मद नामक व्यक्ति ने 30 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका बेटा अल्मास (21) लापता हो गया है. अल्मास 29 दिसंबर को शाम करीब साढ़े सात बजे घर से खुजौली जाने की बात कहकर निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा.

पुलिस ने कुछ घंटों में सुलझाया हत्या का मामला

पिता की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया. उसी दिन बाद में पुलिस को बड़ी नहर के पास एक खेत में एक शव मिलने की सूचना मिली. मृतक की पहचान अल्मास के रूप में हुई, जिसके बाद उसके पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया.

जांच के दौरान, पुलिस ने खुजोली-मऊ मार्ग और आसपास के रास्तों पर लगे लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया और बड़े पैमाने पर लोगों से पूछताछ की. जुटाए गए सुबूतों के आधार पर 31 दिसंबर को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

एकतरफा प्यार के चक्कर में हुई हत्या

अग्रवाल ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि आरोपी मृतक के पड़ोसी थे. मुख्य आरोपी रमजान कथित तौर पर अल्मास की भतीजी से एकतरफा प्यार करता था, जिसकी वजह से पहले भी उसके और अल्मास के बीच झगड़े और मारपीट हुई थी.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले अल्मास ने अपनी भतीजी और बहनों के साथ मिलकर कथित तौर पर रमजान पर हमला किया था. इसी बात का बदला लेने के लिए रमजान ने अपने साथियों के साथ मिलकर अल्मास को मारने की साजिश रची.

पुलिस के मुताबिक 29 दिसंबर की शाम को तीनों आरोपी एक दुकान पर बैठे थे तभी अरमान ने अल्मास को फ़ोन करके वहां बुलाया. फिर वे उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर अलग-अलग जगहों पर ले गए और फिर मऊ बड़ी नहर के किनारे एक सुनसान जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने कथित तौर पर लकड़ी की छड़ी से उसके सिर और चेहरे पर बार-बार प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उन्होंने शव को वहीं पास में फेंक दिया.

