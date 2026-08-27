अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC को शुरू करेंगे CM योगी, 9 सालों से था सन्नाटा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में JPNIC को निजी हाथों में दिए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है. प्रस्ताव के तहत इसे वृंदावन बॉटलर्स एंड रॉकवुड होटल्स को 30 साल के लिए लीज पर दिया गया है. जिसके बाद इसे लेकर सियासत भी गर्माई हुई है.

इस फैसले के तहत निजी कंपनियों को दो साल के अंदर अपने खर्च से जेपीएनआईसी में अधूरे पड़े सभी कामों को पूरा करना होगा और इसका संचालन शुरू करना होगा. दो साल में संचालन शुरू होने के बाद ये कंपनियां इसके एवज में लखनऊ विकास प्राधिकरण को सालाना 6 करोड़ रुपये के भुगतान करेंगी. इसमें हर साल पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी.

अनुबंध की शर्तों के तहत कंपनियों को 25 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस गारंटी प्राधिकरण में जमा करनी होगी. वहीं, स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर कंसोर्टियम द्वारा प्राधिकरण को 10.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. लीज से मिली धनराशि को ब्याज समेत एलडीए द्वारा सरकार को वापस दिया जाएगा.

अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट

लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन गोमती नगर में स्थित जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण साल 2013 में तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार में शुरू हुआ था. ये इमारत यहां शहर के बीचों-बीच बनी हुई हैं और इसे अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था. सपा मुखिया ने इसका निर्माण दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर कराया था.

9 सालों से बंद पड़ी थी इमारत

जेपीएनआईसी के निर्माण में 850 करोड़ रुपये की लागत आई थी. साल 2017 में यूपी चुनाव से पहले तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया था. हालांकि उस समय इसमें कुछ काम अधूरे रह गए थे. 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद जेपीएनआईसी में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसके बाद से ये इमारत बंद हो गई.

बीते नौ साल से इतनी आलीशान बिल्डिंग अंधेरे और सन्नाटे के बीच खोती जा रही थी. लंबे समय से बंद रहने की वजह से यहां के कई उपकरण भी ख़राब हो गए. लेकिन अब 2027 के चुनाव से ठीक छह महीने पहले योगी सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया है. इस इमारत में 107 कमरों का होटल, जिम, स्पा सेंटर, सैलून, रेस्टोरेंट, हैलीपेड, 2 कन्वेंशन हॉल, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं होंगी.

दो साल में शुरू होगा संचालन

वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी की ओर से JPNIC को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो बीजेपी पर तंज कंसते हुए ये तक कह दिया कि 'बीजेपी सरकार है या दुकानदार', सपा मुखिया ने कहा कि अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है.

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