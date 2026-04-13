Lucknow News: आलमबाग स्टेशन पर में मेट्रो के आगे कूदी लड़की, इंजन से टकराया सिर, इमरजेंसी ब्रेक से टला हादसा
Lucknow News In Hindi: युवती ने जैसे ही ट्रैक पर छलाँग लगाई ऑपरेटर को उसके इरादों का एहसास हो गया और उसने तेजी से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी. इस बीच युवती का सिर ट्रेन के इंजन से टकरा गया.
सोमवार को लखनऊ मेट्रो में उस वक्त अचानक अफरा-तफरी मच गई जब एक युवती ने मेट्रो रेल के सामने छलांग लगा दी. हालांकि मेट्रो ऑपरेटर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया. ऑपरेटर ने लड़की के ट्रैक पर कूदते ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे युवती मेट्रो के नीचे आने से बाल-बाल बच गई. लेकिन उसे गहरी चोट आई है.
ये घटना लखनऊ के आलमबाग स्टेशन पर रविवार की बताई जा रही है. खबर के मुताबिक युवती ने ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग का टिकट लिया था, जिसके बाद वो मेट्रो रेल का इंतजार कर रही थी. खबर के मुताबिक युवती ने दो मेट्रो छोड़ दिया इसके बाद जब तीसरी मेट्रो आई तो वो पीली लाइन को पार कर मेट्रो के नीचे कूद गई.
आलमबाग में मेट्रो के आगे कूदी युवती
युवती ने जैसे ही ट्रैक पर छलाँग लगाई ऑपरेटर को उसके इरादों का एहसास हो गया और उसने तेजी से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी. इस बीच युवती का सिर ट्रेन के इंजन से टकराया जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई. उसके चेहरे पर गंभीर चोट आई हैं. घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने युवती को ट्रैक से उठाया और उसे अस्पताल ले जाया गया
इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सुरक्षा कर्मी युवती को उठाकर ले जाते हुए दिख रहे हैं. ये वीडियो मेट्रो में बैठे एक शख्स ने बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. युवती को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.
युवती की पहचान में जुटी पुलिस
पुलिस का कहना है कि युवती की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. उसके पास न तो कोई मोबाइल फ़ोन है और न ही कोई आईडी मिली है, जिसकी वजह से उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है. पुलिस अब गुमशुदगी रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश कर रही है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. युवती की पहचान करने कोशिश की जा रही है.
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Source: IOCL