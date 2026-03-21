लखनऊ में कनेक्शन कटने के बाद भी बिजली चोरी करने पर बड़ा एक्शन, विभाग ने दर्ज कराई रिपोर्ट

राजधानी लखनऊ में प्रीपेड मीटर धारकों के बकाए बिल पर कनेक्शन काटने की मुहिम चल रही है. इसी क्रम में बिल के बकाए पर जिन उपभोक्ताओं की बिजली काटी गई है उनकी जांच कराई गई है. इनमें से 32 लोग ऐसे पाए गए जो बिना मीटर के ही पहले केबल को काटकर बिजली की चोरी करते हुए मिल हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ बिजली विभाग की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

लखनऊ के जानकीपुरम जोन में छह, गोमतीनगर जोन में सात, अमौसी जोन के आलमबाग और गीतापल्ली भी इसमें शामिल हैं. लखनऊ मध्य जोन में नौ लोग बिजली चोरी करते पाए गए है. विभाग ने बिजली चोरी करते हुए पाए गए सभी उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है. ये लोग केबल को काटकर बिजली चोरी करते पाए गए हैं.

बिजली विभाग ने दर्ज कराई प्राथमिकी

बिजली विभाग ने साफ कर दिया गया है कि जो लोग बिजली चोरी में संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ धारा 135 और 138 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

50 फीसद रिचार्ज कर कनेक्शन बहाल

यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन के पीआरओ केके सिंह अखिलेश ने कहा कि जो उपभोक्ता बिजली कनेक्शन कटने के बाद भी बिना रिचार्ज किए बिजली का उपयोग कर रहे हैं वो गंभीर अपराध है. अगर बैलेंस नेगेटिव होने की वजह से कनेक्शन काटा गया है तो ऐसे उपभोक्ता अपने बैलेंस का कम से कम 50 फीसद तक रिचार्ज करके तीन दिनों के लिए अस्थायी तौर पर बिजली बहाल कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि इसके बाद उपभोक्ता अपनी बकाया राशि भी जमा करके बिजली आपूर्ति जारी रख सकते हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्मार्ट मीटर प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी है. बिजली रिचार्ज की सुविधा को आसान बनाने कि लिए यूपीपीसीएल स्मार्ट एप, आधिकारिक वेबसाइट, फोन पे या गूगल पे के साथ विभागीय काउंटरों पर भी रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध है.

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