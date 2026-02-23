हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरमजान के बीच रेनोवेशन! लखनऊ यूनिवर्सिटी की बारादरी मस्जिद के बाहर हंगामा, मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ आए हिन्दू

रमजान के बीच रेनोवेशन! लखनऊ यूनिवर्सिटी की बारादरी मस्जिद के बाहर हंगामा, मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ आए हिन्दू

Baradari Masjid Lucknow University: लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर बनी लाल बारादरी मस्जिद के बाहर मस्जिद बंद होने को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया. स्टूडेंट्स ने मस्जिद खोलने की मांग को लेकर धरना दिया.

By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ, नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 23 Feb 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ऐतिहासिक लाल बारादरी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. एएसआई से संरक्षित इस इमारत पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ताला लगाए जाने के विरोध में छात्रों ने व्यापक प्रदर्शन शुरू कर दिया. बड़ी संख्या में छात्र लाल बारादरी के सामने एकत्र हुए और प्रशासन के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की. छात्रों का कहना है कि यह इमारत करीब सन् 1800 के आसपास नवाब नसीरुद्दीन हैदर द्वारा बनवाई गई थी. लाल लखौरी ईंटों से निर्मित यह बारादरी विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले की धरोहर है और इसके अंदर एक मस्जिद भी बनी हुई है, जहां वर्षों से नमाज अदा की जाती रही है.

छात्रों के मुताबिक, लाल बारादरी में रेनोवेशन का कार्य चलने की बात कही जा रही है और परिसर में एक बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन परंपरा के अनुसार जब मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने पहुंचे तो उससे पहले ही इमारत पर ताला जड़ दिया गया और चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई. आरोप है कि प्रशासन ने नमाज पढ़ने से रोका, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया. विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम छात्रों ने लाल बारादरी के बाहर ही नमाज अदा की और रोजा खोला.

Baradari Masjid में दिखी सौहार्द की तस्वीर

इस पूरे घटनाक्रम के बीच परिसर में सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर भी देखने को मिली. नमाज के दौरान हिंदू छात्रों ने हाथों में हाथ डालकर सुरक्षा घेरा बनाया, ताकि नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो सके और कोई व्यवधान न हो. छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह का सांप्रदायिक माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे शांति व आपसी भाईचारे के पक्षधर हैं. कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि बैरिकेड हटाने के बाद ही नमाज अदा की जा सकी.

मामले को लेकर कुलसचिव के आदेश की कॉपी भी सामने आई है, जिसके आधार पर ताला लगाए जाने की कार्रवाई की गई बताई जा रही है. प्रशासन की ओर से रेनोवेशन और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है, जबकि छात्र इसे धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप मान रहे हैं. स्थिति को देखते हुए परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन छात्र लगातार यह कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य शांति बनाए रखते हुए अपनी बात रखना है.

Published at : 23 Feb 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Ramadan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Live: 'सुप्रीम कोर्ट ईश्वर...मिडिल कोर्ट हमारा हृदय', FIR पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
Live: 'सुप्रीम कोर्ट ईश्वर...मिडिल कोर्ट हमारा हृदय', FIR पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रमजान के बीच रेनोवेशन! लखनऊ यूनिवर्सिटी की बारादरी मस्जिद के बाहर हंगामा, मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ आए हिन्दू
रमजान के बीच रेनोवेशन! लखनऊ यूनिवर्सिटी की बारादरी मस्जिद के बाहर हंगामा, मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ आए हिन्दू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आशुतोष ब्रह्मचारी गौकशी का अपराधी', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी महाराज ने दिया अल्टीमेटम
'आशुतोष ब्रह्मचारी गौकशी का अपराधी', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी महाराज ने दिया अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy : प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का 'हंटर'! कई युवा नेता हिरासत में ! | Congress |
Rajkot Bulldozer Action: राजकोट में महा-बुलडोजर अभियान! , 1400 घरों को किया जमींदोज | Breaking News
T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Rajkot Demolition: आंखों के सामने मलबे में तब्दील हुए घर, बिलख-बिलख कर रोईं महिलाएं!
Nepal Bus Accident: धाडिंग में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, 18 लोगों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
इंडिया
Karnataka Government: ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ट्रेंडिंग
Video: गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
जनरल नॉलेज
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget