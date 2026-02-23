लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ऐतिहासिक लाल बारादरी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. एएसआई से संरक्षित इस इमारत पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ताला लगाए जाने के विरोध में छात्रों ने व्यापक प्रदर्शन शुरू कर दिया. बड़ी संख्या में छात्र लाल बारादरी के सामने एकत्र हुए और प्रशासन के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की. छात्रों का कहना है कि यह इमारत करीब सन् 1800 के आसपास नवाब नसीरुद्दीन हैदर द्वारा बनवाई गई थी. लाल लखौरी ईंटों से निर्मित यह बारादरी विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले की धरोहर है और इसके अंदर एक मस्जिद भी बनी हुई है, जहां वर्षों से नमाज अदा की जाती रही है.

छात्रों के मुताबिक, लाल बारादरी में रेनोवेशन का कार्य चलने की बात कही जा रही है और परिसर में एक बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन परंपरा के अनुसार जब मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने पहुंचे तो उससे पहले ही इमारत पर ताला जड़ दिया गया और चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई. आरोप है कि प्रशासन ने नमाज पढ़ने से रोका, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया. विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम छात्रों ने लाल बारादरी के बाहर ही नमाज अदा की और रोजा खोला.

Baradari Masjid में दिखी सौहार्द की तस्वीर

इस पूरे घटनाक्रम के बीच परिसर में सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर भी देखने को मिली. नमाज के दौरान हिंदू छात्रों ने हाथों में हाथ डालकर सुरक्षा घेरा बनाया, ताकि नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो सके और कोई व्यवधान न हो. छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह का सांप्रदायिक माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे शांति व आपसी भाईचारे के पक्षधर हैं. कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि बैरिकेड हटाने के बाद ही नमाज अदा की जा सकी.

मामले को लेकर कुलसचिव के आदेश की कॉपी भी सामने आई है, जिसके आधार पर ताला लगाए जाने की कार्रवाई की गई बताई जा रही है. प्रशासन की ओर से रेनोवेशन और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है, जबकि छात्र इसे धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप मान रहे हैं. स्थिति को देखते हुए परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन छात्र लगातार यह कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य शांति बनाए रखते हुए अपनी बात रखना है.