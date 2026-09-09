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लखनऊ मेट्रो का होगा विस्तार, 10 नए मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित

लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रस्तावित विस्तार में बाराबंकी को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है. LDA ने जमीन चिह्नित करने के लिए समिति का गठन किया है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 09 Sep 2026 03:27 PM (IST)
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लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. अगले 20 वर्षों में शहर के लगभग सभी प्रमुख इलाकों को मेट्रो से सीधे जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो गया है. खास बात यह है कि प्रस्तावित विस्तार में बाराबंकी को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है. नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डिपो बनाने के लिए करीब 20 हेक्टेयर जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमीन चिह्नित करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है.

डिपो के लिए ऐसी जमीन तलाश की जा रही है, जिसे प्रस्तावित मेट्रो लाइन से आसानी से जोड़ा जा सके. इसके लिए मेट्रो के प्रस्तावित संरेखण के आसपास एक से दो किलोमीटर के दायरे में जमीन देखी जा रही है. शुरुआती स्तर पर तीन स्थानों पर जमीन देखे जाने की जानकारी है. समिति सरकारी और अन्य उपलब्ध जमीनों का ब्योरा जुटाएगी. इसके साथ ही जमीन की उपलब्धता, उपयोगिता, स्वामित्व और संबंधित अभिलेखों की भी जांच की जाएगी.

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LDA ने बनाई पांच सदस्यीय कमेटी

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने डिपो के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए पांच अधिकारियों की समिति बनाई है. इसमें अपर सचिव, वित्त नियंत्रक, मुख्य नगर नियोजक और मुख्य अभियंता को सदस्य बनाया गया है, जबकि अधिशासी अभियंता मनोज सागर को समिति का संयोजक बनाया गया है. समिति का काम ऐसी जमीन तलाशना है, जहां भविष्य में मेट्रो डिपो विकसित किया जा सके और उसे प्रस्तावित कॉरिडोर से जोड़ने में तकनीकी दिक्कत न आए.

बाराबंकी से पीजीआई तक बढ़ेगा मेट्रो का दायरा

लखनऊ मेट्रो के प्रस्तावित विस्तार में राजधानी के साथ आसपास के क्षेत्रों को भी जोड़ा जा रहा है. योजना के तहत बाराबंकी, पीजीआई, सीतापुर रोड, आईआईएम रोड, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, एकाना स्टेडियम, सुशांत गोल्फ सिटी और आशियाना समेत कई प्रमुख क्षेत्रों तक मेट्रो पहुंचाने की तैयारी है. योजना का लक्ष्य 2047 तक लखनऊ के प्रमुख इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है. इससे शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

मेट्रो डिपो में क्या-क्या होगा?

मेट्रो डिपो सिर्फ ट्रेनों को खड़ा करने की जगह नहीं होगी. यहां मेट्रो ट्रेनों की सफाई, नियमित जांच, अनुरक्षण और मरम्मत समेत संचालन से जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं होंगी. इसी वजह से डिपो के लिए ऐसी जमीन चुनी जा रही है, जो मेट्रो लाइन के नजदीक हो और भविष्य में परिचालन के लिहाज से सुविधाजनक रहे.

IT पार्क भी होगा तैयार

मेट्रो विस्तार के साथ सीजी सिटी में प्रस्तावित आईटी पार्क को भी आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने की योजना है. यहां आधुनिक कार्यालय परिसर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यावसायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसका उद्देश्य तकनीकी कंपनियों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के साथ लखनऊ में आईटी निवेश को बढ़ावा देना है.

इस तरह आने वाले वर्षों में लखनऊ का मेट्रो नेटवर्क सिर्फ शहर के मौजूदा इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पीजीआई, मोहनलालगंज, एयरपोर्ट, बंथरा, जानकीपुरम और बाराबंकी जैसे क्षेत्रों तक इसका विस्तार करने की तैयारी है.

ये 10 नए मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित

1. कल्ली पश्चिम-आईआईएम कॉरिडोर – 45 किमी
2. राजाजीपुरम-आईआईएम कॉरिडोर – 18.42 किमी
3. चारबाग-कल्ली पश्चिम कॉरिडोर – 13 किमी
4. इंदिरा नगर-सीजी सिटी कॉरिडोर – 7.7 किमी
5. इंदिरा नगर-अनोरा कला कॉरिडोर – 9.27 किमी
6. सीसीएस एयरपोर्ट-बंथरा कॉरिडोर – 11 किमी
7. मुंशीपुलिया-जानकीपुरम कॉरिडोर – 6.29 किमी
8. सीजी सिटी-एयरपोर्ट कॉरिडोर – 19.8 किमी
9. कल्ली पश्चिम-मोहनलालगंज कॉरिडोर – 6 किमी
10. अनोरा कला-बाराबंकी कॉरिडोर – 14 किमी

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 09 Sep 2026 03:27 PM (IST)
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