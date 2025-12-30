लखनऊ की स्वस्तिका सिटी में सड़क विवाद ने पकड़ा तूल, इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह लाइन हाजिर

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र की स्वस्तिका सिटी कॉलोनी में आम रास्ता बंद कर निर्माण कराए जाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है. जौनपुर जिले के महाराजगंज ब्लॉक से जुड़े ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह पर कॉलोनी के सार्वजनिक रास्ते पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगा है. इस पूरे प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है.

बताया जा रहा है कि मंगलवार को स्वस्तिका सिटी में ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह अपने प्लॉट के भीतर निर्माण कराने के बजाय कॉलोनी के आम रास्ते पर दीवार खड़ी कर रास्ता बंद करने का प्रयास कर रहे थे. जब कॉलोनीवासियों ने इसका विरोध किया तो मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई. जिसके बाद मामला अब तूल पकड़ चुका है.

स्थानीय निवासियों ने गिराई दीवार

कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि सार्वजनिक रास्ता बंद किए जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो रहा था. इसलिए मजबूरी में उन्होंने निर्माणाधीन दीवार को गिरा दिया. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कॉलोनीवासियों पर ही दीवार गिराने का मुकदमा दर्ज कर लिया.

पुलिस की कार्रवाई से नाराज़गी

पुलिस की इस कार्रवाई से स्वस्तिका सिटी के नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया. लोगों का कहना है कि प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिए आम नागरिकों को आरोपी बनाया गया, जबकि निर्माण खुद गलत स्थान पर किया जा रहा था. स्वस्तिका सिटी के बड़ी संख्या में नागरिक पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की. नागरिकों ने निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया. यह कार्रवाई पुलिस की भूमिका पर उठे सवालों के बाद की गई है. फिलहाल मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की जा रही है. कॉलोनीवासियों का कहना है कि यदि सार्वजनिक रास्ते पर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.