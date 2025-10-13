हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: टिंकल पिंक क्लब फायरिंग केस का आरोपी गिरफ्तार, STF ने 50 हजार के इनामी को बिहार से दबोचा

लखनऊ: टिंकल पिंक क्लब फायरिंग केस का आरोपी गिरफ्तार, STF ने 50 हजार के इनामी को बिहार से दबोचा

Lucknow News: लखनऊ के टिंकल पिंक क्लब केस में 50 हजार का इनामी बदमाश शिव शर्मा बिहार से गिरफ्तार हुआ है. टिंकल पिंक क्लब फायरिंग मामले में वांछित चल रहा था.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Oct 2025 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी अपराधी शिव शर्मा को बिहार के पटना सिटी से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी सोमवार को पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित मेदांता अस्पताल के बाहर की गई.  आरोपी शिव शर्मा लखनऊ के विभूतिखंड थाने में दर्ज फायरिंग के एक गंभीर मामले में फरार चल रहा था.

एसटीएफ के मुताबिक, शिव शर्मा पर थाना विभूतिखंड, लखनऊ में दर्ज मुकदमा संख्या 321/2025 धारा 109, 115(2), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस के तहत कार्रवाई चल रही थी. यह मामला 30 अगस्त 2025 को गोमतीनगर के टिंकल पिंक क्लब में हुई दिनदहाड़े फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जिसने राजधानी में सनसनी फैला दी थी. इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था. 

पटना में छिपे होने की मिली थी सूचना

एसटीएफ को हाल ही में सूचना मिली कि शिव शर्मा अपने ननिहाल पटना सिटी में छिपा हुआ है. इसके बाद एसटीएफ मुख्यालय, लखनऊ से पुलिस उपाधीक्षक प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की गई.  टीम में उपनिरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी, मुख्य आरक्षी मृत्यंजय सिंह, कविन्द्र साहनी, सिपाही वीर प्रताप और चालक शिववीर भी शामिल थे. 

टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार सुबह करीब 11:20 बजे मेदांता अस्पताल के बाहर से शिव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में शिव शर्मा ने बताया कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर पटना सिटी में छिपा हुआ था. गिरफ्तारी के बाद उसे लखनऊ लाकर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया.

लखनऊ का चर्चित टिंकल पिंक क्लब फायरिंग मामला

टिंकल पिंक क्लब फायरिंग मामला लखनऊ के सबसे चर्चित अपराध मामलों में से एक रहा है. बताया जाता है कि इस क्लब में विवाद के बाद गोलीबारी हुई थी, जिसमें कई लोग बाल-बाल बच गए थे. इस घटना के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन शिव शर्मा फरार हो गया था.

एसटीएफ की इस कार्रवाई को प्रदेश पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि फरार और इनामी अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 13 Oct 2025 10:47 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police STF LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
बिहार
बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
बिहार
बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
विश्व
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
ट्रेंडिंग
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget