लखनऊ: टिंकल पिंक क्लब फायरिंग केस का आरोपी गिरफ्तार, STF ने 50 हजार के इनामी को बिहार से दबोचा

उत्तर प्रदेश एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी अपराधी शिव शर्मा को बिहार के पटना सिटी से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी सोमवार को पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित मेदांता अस्पताल के बाहर की गई. आरोपी शिव शर्मा लखनऊ के विभूतिखंड थाने में दर्ज फायरिंग के एक गंभीर मामले में फरार चल रहा था.

एसटीएफ के मुताबिक, शिव शर्मा पर थाना विभूतिखंड, लखनऊ में दर्ज मुकदमा संख्या 321/2025 धारा 109, 115(2), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस के तहत कार्रवाई चल रही थी. यह मामला 30 अगस्त 2025 को गोमतीनगर के टिंकल पिंक क्लब में हुई दिनदहाड़े फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जिसने राजधानी में सनसनी फैला दी थी. इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था.

पटना में छिपे होने की मिली थी सूचना

एसटीएफ को हाल ही में सूचना मिली कि शिव शर्मा अपने ननिहाल पटना सिटी में छिपा हुआ है. इसके बाद एसटीएफ मुख्यालय, लखनऊ से पुलिस उपाधीक्षक प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की गई. टीम में उपनिरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी, मुख्य आरक्षी मृत्यंजय सिंह, कविन्द्र साहनी, सिपाही वीर प्रताप और चालक शिववीर भी शामिल थे.

टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार सुबह करीब 11:20 बजे मेदांता अस्पताल के बाहर से शिव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में शिव शर्मा ने बताया कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर पटना सिटी में छिपा हुआ था. गिरफ्तारी के बाद उसे लखनऊ लाकर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया.

लखनऊ का चर्चित टिंकल पिंक क्लब फायरिंग मामला

टिंकल पिंक क्लब फायरिंग मामला लखनऊ के सबसे चर्चित अपराध मामलों में से एक रहा है. बताया जाता है कि इस क्लब में विवाद के बाद गोलीबारी हुई थी, जिसमें कई लोग बाल-बाल बच गए थे. इस घटना के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन शिव शर्मा फरार हो गया था.

एसटीएफ की इस कार्रवाई को प्रदेश पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि फरार और इनामी अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके.