हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में शुरू हुई ‘सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा’! सीएम आदित्यनाथ योगी बोले- सनातन आस्था अजर-अमर

लखनऊ में शुरू हुई ‘सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा’! सीएम आदित्यनाथ योगी बोले- सनातन आस्था अजर-अमर

Uttar Pradesh News: CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया और कहा कि भारत सनातन विरासत और आधुनिक विकास के साथ आगे बढ़ते हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण को मजबूत कर रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Apr 2026 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

Lucknow Somnath Swabhiman Yatra: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी गौरवशाली सनातन विरासत और आधुनिक विकास के नए युग में एक साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सदियों के आक्रमणों के बावजूद सनातन आस्था अडिग रही और आज “यतो धर्मस्ततो जयः” के भाव के साथ पुनः अपने स्वाभिमान के शिखर पर स्थापित हो रही है.

मुख्यमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक पुनरुत्थान का उल्लेख करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद के योगदान को याद किया और कहा, "आज वही सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है. इस अवसर पर उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को रवाना करते हुए इसे भारत की आस्था, एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बताया."

सनातन आस्था भी अजर-अमर पथ का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह हमारा सौभाग्य है कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दृढ़ नेतृत्व में अपनी गौरवशाली विरासत के साथ-साथ आधुनिक विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है. आज का यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भारत के शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जैसे आत्मा अजर-अमर है, वैसे ही सनातन आस्था भी इस अजर-अमर पथ का प्रतीक है."

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम सबने देखा है कि भारत की सनातन संस्कृति पर सदियों से हमले होते रहे, लेकिन हमलावर भारत की आस्था को न तो तोड़ पाए और न ही झुका पाए. लगभग 1000 वर्ष पहले द्वादश ज्योतिर्लिंगों में देवाधिदेव महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान के मंदिर पर विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के नेतृत्व में कायराना हमला किया गया. आक्रांताओं ने भारत की धन-संपदा लूटी, मंदिरों को अपवित्र किया और सनातन आस्था पर प्रहार किया. लेकिन भारत के सनातन धर्म की अटूट आस्था भगवा पताका के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही."

उन्होंने कहा, "आज 1000 वर्ष बाद जब हम देखते हैं तो भारत की सनातन आस्था पूरी दृढ़ता से विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, जबकि आक्रांताओं का कोई नामोनिशान इस धरती पर नहीं बचा है. यही है “यतो धर्मस्ततो जयः” का शंखनाद. आक्रांताओं की बर्बरता जिसे रोक नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई और झुका नहीं पाई, वही सनातन आस्था आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाई जा रही है."

सरदार पटेल के प्रयासों से मंदिर का निर्माण पूरा हुआ

मुख्यमंत्री ने कहा, "स्वतंत्र भारत में हर भारतवासी की यह अभिलाषा थी कि देश को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वाधीनता भी प्राप्त हो. इसके लिए लगातार प्रयास किए गए और अनेक स्वर उठाए गए. भारत माता के सपूत, भारत की अखंडता के शिल्पी और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर की दुर्दशा देखकर संकल्प लिया था कि इस मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार होगा और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के मंदिर की गरिमामयी पुनर्स्थापना की जाएगी."

सीएम ने कहा, "लेकिन इस मार्ग में बाधक बने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू. उनकी इच्छा थी कि यह कार्य न हो, परंतु सरदार पटेल की दृढ़ संकल्प शक्ति के सामने नेहरू की नहीं चली." उन्होंने कहा, "सरदार पटेल के प्रयासों से मंदिर का निर्माण पूरा हुआ. प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए आयोजन समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया. तभी कांग्रेस सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर बाधक बन गए."

उन्होंने लिखित रूप से कहा, "राष्ट्रपति को इस आयोजन में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता की भावना के विपरीत होगा. एक ओर कांग्रेस की सरकार कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू कर तुष्टिकरण की पराकाष्ठा कर रही थी और आतंकवाद की नींव रख रही थी, वहीं दूसरी ओर सनातन आस्था के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार और प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध कर रही थी." मुख्यमंत्री ने कहा, "हम कृतज्ञ हैं डॉ. राजेंद्र प्रसाद के प्रति, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के विरोध की परवाह किए बिना सोमनाथ मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम को अपने हाथों से संपन्न किया."

अयोध्या का नाम आते ही गूंजता है "जय श्री राम"

मुख्यमंत्री ने कहा, "जो कार्य आजाद भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने आगे बढ़ाया था, उसी अभियान को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा रहा है. यह भारत के स्वाभिमान को, सनातन आस्था के गौरव को और हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है."

उन्होंने कहा, "10-11 वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा. आज हर भारतवासी, देश या दुनिया के किसी भी कोने में जाए हर जगह एक ही आवाज गूंजती है और वह है जय श्री राम. कोई भी भारतीय चाहे देश में हो या विदेश में, जब अयोध्या का नाम सुनता है तो स्वतः उसके मुंह से “जय श्री राम” निकलता है और वह तुरंत कहता है कि उसे अयोध्या जाने की बहुत इच्छा है."

मुख्यमंत्री ने कहा, "500 वर्ष पहले जिन आक्रांताओं ने अयोध्या के राम मंदिर को अपवित्र किया और हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया था, आज उनका नाम तक लेने वाला नहीं बचा है. लेकिन सनातन की अटूट आस्था आज भी आकाश की ऊंचाइयों पर है. अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और केसरिया ध्वज-पताका वहां लहरा रही है. इसी प्रकार काशी में काशी विश्वनाथ धाम और भव्य कॉरिडोर बन गया है. मां विंध्यवासिनी मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन चुका है. प्रयागराज की पावन धरती पर गत वर्ष का महाकुंभ हो या 2019 का कुंभ, दुनिया को यह दिखा दिया गया है कि सांस्कृतिक आयोजन किस भव्य और समरसता भरे रूप में हो सकते हैं.

भारत की सनातन शक्ति बिना रुके निरंतर अपनी यात्रा आगे बढ़ा रही 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "आज उत्तर प्रदेश में काशी की जीवंतता है, अयोध्या की मर्यादा है, मथुरा-वृंदावन की भक्ति है और प्रयागराज की समरसता है. आज ये सभी पावन स्थल पूरे देश को अपनी ओर खींच रहे हैं. महाकालेश्वर जाएं तो महाकाल का महालोक, केदारनाथ जाएं तो केदारेश्वर का भव्य मंदिर, बद्रीनाथ जाएं तो बद्री विशाल का दिव्य मंदिर और रामेश्वरम जाएं तो रामेश्वरम धाम, ये सभी हमें आकर्षित करते हैं."

उन्होंने कहा, "यही है भारत की सनातन शक्ति, जो बिना डिगे, बिना रुके और बिना झुके निरंतर अपनी यात्रा आगे बढ़ा रही है. यह पूरे भारत का गौरव है. इस गौरव का साक्षी बनने के लिए आज उत्तर प्रदेश से 1000 से अधिक श्रद्धालु भगवान सोमनाथ धाम के दर्शन करने के लिए गुजरात की धरती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं. जब ये दर्शन करेंगे, तो उनसे प्राप्त पुण्य में हम सब भी भागीदार बनेंगे."

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों और जनपदों से कम से कम 11-11 श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए चुना है. इनमें उद्यमी, नौजवान, महिला उद्यमी, छात्र और शिक्षक शामिल हैं. रेलवे इन श्रद्धालुओं को फ्री ट्रेन उपलब्ध करा रहा है, जबकि बाकी खर्चा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उठा रहा है. ये श्रद्धालु काशी और अपने-अपने क्षेत्र के ज्योतिर्लिंग तथा तीर्थों का जल लेकर भगवान सोमनाथ का अभिषेक करेंगे और “हर-हर महादेव” के उद्घोष के साथ यात्रा करेंगे.

Published at : 20 Apr 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में शुरू हुई ‘सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा’! सीएम आदित्यनाथ योगी बोले- सनातन आस्था अजर-अमर
लखनऊ में शुरू हुई ‘सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा’! सीएम आदित्यनाथ योगी बोले- सनातन आस्था अजर-अमर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: लखनऊ से रवाना हुई सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा! श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह
लखनऊ से रवाना हुई सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा! श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव! 2026 परीक्षा में रिकॉर्ड 18% छात्रों की बढ़ोतरी
यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव! 2026 परीक्षा में रिकॉर्ड 18% छात्रों की बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: ‘जनता दर्शन’ में योगी आदित्यनाथ ने सुनीं फरियादें! गरीब महिला को दी बड़ी राहत
UP News: ‘जनता दर्शन’ में योगी आदित्यनाथ ने सुनीं फरियादें! गरीब महिला को दी बड़ी राहत
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: ईरान का जहाज, अमेरिका ने जलाया! | Iran Israel US War | Trump | Mojtaba | IRGC
Chitra Tripathi : ईरान का इनकार... अब वार्ता नहीं, सीधा 'WAR' होगा? | Iran US Israel War | Trump
Dhurandhar: The Revenge के बाद अब Ranveer Singh करेंगे Part 3 पर काम?
Deepika Padukone की Second Pregnancy: कैसे handle करेगी Motherhood और Mega Films?
Bengal Election 2026: बंगाल चुनाव परRajnath Singh का दावा, '4 मई को नई सुबह आएगी' | BJP | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2020 दिल्ली दंगा केस : उमर खालिद को नहीं मिली राहत, ज़मानत याचिका खारिज करने के आदेश पर दोबारा विचार से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना
2020 दिल्ली दंगा केस : उमर खालिद को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पर दोबारा विचार से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सेंगर को राहत, दिल्ली HC ने खारिज की सजा बढ़ाने की याचिका
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सेंगर को राहत, दिल्ली HC ने खारिज की सजा बढ़ाने की याचिका
आईपीएल 2026
तिलक वर्मा ने MI के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में लिख डाला नया इतिहास
तिलक वर्मा ने MI के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में लिख डाला नया इतिहास
विश्व
Japan Earthquake: भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
विश्व
US Iran Peace Talks 2.0: पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
Results
Board Results 2026: बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द
बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द
जनरल नॉलेज
Mauryan Empire: यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
एग्रीकल्चर
बकरी पालन बना मुनाफे का सॉलिड बिजनेस, सरकार दे रही है 90% तक की भारी सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई
बकरी पालन बना मुनाफे का सॉलिड बिजनेस, सरकार दे रही है 90% तक की भारी सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget