श्रद्धा दुबे ने मीडिया से कहा- 'अपनी आंखों से शिवा शर्मा को छलांग लगाते देखा'

लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी श्रद्धा दुबे पहली बार मीडिया के सामने आई हैं. शिवा शर्मा हत्याकांड मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी और खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है. साथ ही श्रद्धा दुबे ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है.

शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा दुबे ने मीडिया के सामने आकर बताया कि किसी के कह देने से की हमने उसकी हत्या की है, हमने हत्या नहीं की है, क्योंकि वह सुसाइड था. श्रद्धा दुबे ने दावा किया उसने अपनी आंखों से शिवा शर्मा को फ्लैट की 4 तले की बालकनी से छलांग लगाते देखा. घटना के सीसीटीवी फुटेज निकलेंगे तो मैं बेकसूर साबित होंगी.

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शिवा की मां मुझे नहीं करती थी पसंद- श्रद्धा दुबे

श्रद्धा दुबे ने बताया, "वह शिवा शर्मा को सिर्फ चार महीने से जानती है. अगर कॉल डिटेल्स भी निकलेगी तो मैं चार महीने से उसे (शिवा) जानती हूं. इन चार महीनों में से दो से ढाई महीने वह सिर्फ फ्रेंड था, मेरे घर कभी नहीं आया. अभी पिछले 2 महीने से वह मेरे घर आ जा रहा है. इन दो महीनों में चीजें इतनी नहीं खराब हो सकती कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा सोंच लें. शिवा शर्मा की मां ने मुझ पर गलत आरोप लगाए हैं. क्योंकि उनकी मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी."

शिवा ने श्रद्धा के घर से उठाए 5-6 लाख के गहने

श्रद्धा ने बताया कि शिवा शर्मा पर 15 से 17 लाख रुपये का कर्ज था और उसके पास कर्जदारों के फोन आते थे. इसको लेकर वो बहुत परेशान रहता था. श्रद्धा ने बताया कि शिवा ने उनसे भी कुछ पैसे मांग रखे थे. श्रद्धा खुलासा किया शिवा ने एक महीने पहले उनके घर से करीब 5-6 लाख के गहने उठा लिए थे, लेकिन ये हमारा पर्सनल मैटर था. हालांकि तब शिवा ने श्रद्धा से कहा था कि वह उन्हें ज्वेलरी वापस कर देगा.

श्रद्धा दुबे ने की निष्पक्ष जांच की मांग

श्रद्धा दुबे ने इस मामले में अदालत से निष्पक्ष जांच की मांग की है. साथ ही पुलिस से भी यह मांग की है कि किसी पर हत्या का आरोप लगाकर किसी अपराधी साबित करने कहीं का इंसाफ नहीं है. इस हत्याकांड में श्रद्धा ने अपनी बहन का नाम जोड़े जाने पर कहा कि शिवा का मेरी बहन से कोई कनेक्शन ही नहीं है.

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