हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमौलाना कल्बे जव्वाद पर हुए जानलेवा हमले का समर्थकों ने किया विरोध, पुलिस ने दर्ज की FIR

मौलाना कल्बे जव्वाद पर हुए जानलेवा हमले का समर्थकों ने किया विरोध, पुलिस ने दर्ज की FIR

Lucknow News: शिकायतकर्ता सय्यद सारिम मेहंदी ने थाने में नामजद और 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. नामजद आरोपियों में पंकज, मुजम्मिल, शाजान, रचित टंडन, सिराज और काशान शामिल हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 14 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सोमवार रात ठाकुरगंज क्षेत्र में शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी पर हमले के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हमले के बाद शिया धर्म गुरु और उनके समर्थकों ने काफी रोष जताया है.

शिकायतकर्ता सय्यद सारिम मेहंदी ने थाने में नामजद और 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. नामजद आरोपियों में पंकज, मुजम्मिल, शाजान, रचित टंडन, सिराज और काशान शामिल हैं. एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 191(2), 126(2), 324(2), 352, 351(3) और 131 के तहत दर्ज की गई है.

सम्पत्ति के निरीक्षण के समय हुआ था मामला

सय्यद सारिम मेहंदी ने बताया कि वह वक्फ करबला अब्बास बाग, रज्जाबगंज, हरदोई रोड, ठाकुरगंज, लखनऊ के अर्जी का केयरटेकर है और मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी इस वक्फ की देखरेख में कार्यरत हैं. कल शाम 6 बजे मौलाना के साथ वह वक्फ संपत्ति का निरीक्षण करने गए थे, क्योंकि वहां अवैध कब्जा और निर्माण की शिकायतें थीं. निरीक्षण के दौरान वक्फ करबला अब्बास बाग के रास्ते पर आरोपियों ने उनकी गाड़ी रोक ली और हमला कर दिया.

पुलिसकर्मियों ने बचाया मौलाना को

मेहंदी के अनुसार, आरोपियों ने मौलाना और उनके साथी वकील का रास्ता रोककर गाली-गलौज की, गाड़ी तोड़ने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी. उन्होंने दावा किया कि भीड़ ने जानलेवा हमला किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर मौलाना, मेहंदी, और वकील की जान बचाई. अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारी घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर रोष है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है. मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी के समर्थक भी इस हमले को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर विरोध जता रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जांच पूरी की जाएगी.

Published at : 14 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Kalbe Jawwad
Embed widget