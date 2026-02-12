लखनऊ में कैफे कि आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा, पुलिस भी हैरान, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

लखनऊ में कैफे कि आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा, पुलिस भी हैरान, हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Lucknow Sex Racket: पीड़िता ने आरोपी पर कई अन्य लड़कियो के साथ ब्लैकमेलिंग, जिस्मफरोशी कराने सहित कई गंभीर आरोप लगाए है. पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, कैफे कि आड़ में लड़कियों से जबरन जिस्मफरोशी का काम करवाया जाता था. पीड़िता ने आरोपी पर कई अन्य लड़कियो के साथ ब्लैकमेलिंग, जिस्मफरोशी कराने सहित कई गंभीर आरोप लगाए है. लखनऊ पुलिस ने पीड़िता कि शिकायत पर BNS की धारा 75(2),77, 351(2),384(4) के तहत मामला दर्ज करके जांच कर रही है.
पीड़िता ने abp से बातचीत में बताया कि मामले का मुख्य आरोपी राहुल उर्फ़ कमरुल है जो गरीब घर कि लड़कियों को इस धंधे में उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर धकेल देता था. पीड़िता ने गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़िता ने बताया कि कमरू जमाल उर्फ राहुल, प्रिया और अन्य लोगों के साथ मिलकर इस रैकेट को चलाते है. प्रिया महिला का बदला हुआ हिन्दू नाम है.
'हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए राहुल नाम करता था इस्तेमाल'
पीड़िता का कहना है कि ये सभी कई बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई का काम करते थे जो लड़की नहीं मानती उसे उसके वीडिओ इंटरनेट पर डालने कि धमकी देते थे. पीड़िता ने बताया कि हिन्दू लड़कियों को फसाने के लिए राहुल नाम बताता था और बाकायदा उनके साथ मंदिर जाता तिलक लगता था.वही मुस्लिम लड़की को फसाने के लिए वो अपने असली नाम का इस्तेमाल करता.
पार्लर में जॉब दिलाने के नाम पर पीड़िता को फसाया
पीड़िता ने बताया वह 2024 में जॉब की तलाश में लखनऊ आई थी. इस दौरान उसकी मुलाकात राहुल नाम के व्यक्ति से हुई. जिसका असल नाम कमरू जमाल है. पार्लर में जॉब दिलाने के नाम पर साथ ले जाता है जबकि वह मेंस मसाज सेंटर होता है. इस दौरान नशे में कुछ अश्लील वीडियो बना ली जाती है. उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया जाता है.
पीड़िता ने यह भी बताया कि इसके बाद देह व्यापार में धकेल देते हैं. इस दौरान कमर हयात आमिर, राहुल और अन्य लोग जिनका नाम मै नहीं जानती वह लोग रेप करते हैं. अलग-अलग जिलों में ले जाकर गंदा काम करवाया. इस मामले में एक दिल्ली की रहने वाली लड़की ने भी आरोप लगाया कि पिछले 4-5 साल से वो गायब है. काम के सिलसिले में दिल्ली से लाया लड़का और तब से धंधे में धकेल दिया.
मामले में क्या बोली पुलिस?
सीओ बृजनारायण सिंह ने बिना कैमरे के बताया कि पीड़िता कि शिकायत पर BNS की धारा 75(2), 77,351(2), 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज है. बाकी आरोपों कि जांच जारी है. वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस सिर्फ हमें गुमराह कर रही है कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है.
'मासूम लड़कियों को फंसाकर कराता था जिस्मफरोशी'
पूरे मामले पर पीड़ित पक्ष का आरोप लगाया है कि कमरुल बड़े पैमाने पर मासूम लड़कियों को फंसाता था, फिर जबरन गंदे काम करवाता था. कमरुल बिहार का रहने वाला है और उसके साथ लड़की प्रिया पांडे जो उसका बदला हुआ नाम है वह दुबई से आकर सिर्फ यहां का काम ऑपरेट करती है. लखनऊ पुलिस में मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संभावित कनेक्शन को जांच कर रही है.
