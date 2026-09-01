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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, पानी में डूबा थाना, गोमती नदी उफनाई

लखनऊ में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, पानी में डूबा थाना, गोमती नदी उफनाई

लखनऊ में करीब छह घंटे से हो रही बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भीषण जलभराव हो गया. हालात ऐसे रहे कि गाजीपुर थाना भी पानी में डूब गया. मूसलाधार बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 01 Sep 2026 11:07 PM (IST)
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लखनऊ में मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी. करीब छह घंटे से हो रही बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भीषण जलभराव हो गया. हालात ऐसे रहे कि गाजीपुर थाना भी पानी में डूब गया. थाने के परिसर में पानी भरने से पुलिसकर्मियों और फरियादियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. वही बारिश के चलते गोमती नदी भी उफना गई है.

बारिश के चलते लखनऊ के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई. शहीद पथ, कमता तिराहा, पॉलीटेक्निक और बुद्धेश्वर चौराहे पर लंबा जाम लग गया. गोमतीनगर और इंदिरानगर में करीब दो फीट तक पानी भरने की सूचना है. कई जगहों पर बारिश का पानी घरों में भी घुस गया.

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चिनहट में करीब 8 फीट सड़क धंसी

बारिश के बीच चिनहट में भी बड़ा हादसा टल गया. रोलेक्स अपार्टमेंट के सामने सीवर मैनहोल के पास करीब 8 फीट सड़क धंस गई. सड़क धंसने के बाद मौके पर खतरा बढ़ गया और आवागमन प्रभावित हुआ. सीतापुर रोड योजना के सब्जी मंडी क्षेत्र में भी बारिश के बाद गलियां पानी से लबालब हो गईं. कई घरों में पानी घुस गया. लोगों को घरों से पानी निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

मरीन ड्राइव अंडरपास में भी जलभराव

गोमतीनगर में ताज होटल के पास स्थित मरीन ड्राइव अंडरपास में भी तेज बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया. अंडरपास में पानी भरने से वाहन चालकों को आने-जाने में परेशानी हुई. लखनऊ में मंगलवार सुबह से ही अलग-अलग इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा. सुबह करीब 7 बजे मलिहाबाद में बारिश हुई. 

इसके बाद करीब 10 बजे जानकीपुरम विस्तार और 11 बजे हजरतगंज में तेज बारिश शुरू हुई. दोपहर करीब ढाई बजे गोमतीनगर, चिनहट और मोहनलालगंज में भी तेज बारिश हुई. बारिश के दौरान कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई. चिनहट समेत कई क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल रही.

सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज

आंकड़ों के मुताबिक, 1 सितंबर तक लखनऊ में सामान्य बारिश का औसत 523.9 मिलीमीटर है, जबकि अब तक 525.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है. यानी राजधानी में सामान्य से 1.6 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हो चुकी है. मौसम विभाग ने 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 01 Sep 2026 11:07 PM (IST)
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