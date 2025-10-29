उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक आवासीय सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पर पार्किंग विवाद को लेकर एक महिला और उसके भाई पर उनके ही फ्लैट में कथित तौर पर घुसकर हमला करने का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर) अमोल मुरकुट ने बताया कि यह घटना 23 व 24 अक्टूबर की दरमियानी रात मडियांव थाना क्षेत्र के आईआईएम तिराहे स्थित ‘एल्डेको’ सोसाइटी में हुई. घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग एक महिला के फ्लैट में घुसते और फिर उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं.

स्कूटर पार्किंग को लेकर हुआ था झगड़ा

पुलिस के अनुसार, महिला और उसके भाई का अपार्टमेंट के गार्ड से स्कूटर पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था. पुलिस ने बताया कि महिला ने गार्ड का मोबाइल फोन कथित तौर पर छीनकर फेंक दिया था. आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रमन ने महिला के भाई की कथित तौर पर पिटाई की. पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस के मुताबिक, मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “इस बेटी की आवाज सुनी जाएगी या बुलडोजर से दबा दी जाएगी.” उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है. भाजपाइयों की सांमती सोच में नारी का न तो कोई मान है, न स्थान है. अदालत स्वत: संज्ञान ले क्योंकि भाजपा सरकार से तो कोई उम्मीद है ही नहीं.”

अखिलेश यादव ने भी किया था पोस्ट

अखिलेश यादव द्वारा पोस्ट में साझा किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग शालिनी चौरसिया नाम की महिला के घर में घुस गए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया. महिला कथित वीडियो में कह रही है, “आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष ने मुझे पीटा, मेरे साथ छेड़छाड़ की और मेरा फोन छीन लिया. मैं पिछले चार दिनों से मडियांव (थाना) के चक्कर लगा रही हूं लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया.”

