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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: महिला की चैन छीनकर भागा अपराधी, घायल पुलिसकर्मी ने पकड़ा

लखनऊ: महिला की चैन छीनकर भागा अपराधी, घायल पुलिसकर्मी ने पकड़ा

लखनऊ पुलिस के एक पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ हो रही है, पुलिस कर्मी ने महिला से चैन छीनकर भाग रहे अपराधी को पकड़ लिया. आरोपी ने पुलिसकर्मी पर पत्थरों से हमला भी किया.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 29 Aug 2026 06:41 AM (IST)
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लखनऊ में रक्षाबंधन के मौके पर पुलिसकर्मी की बहादुरी और इंसानियत की ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने पुलिस और आम लोगों के रिश्ते को एक नई मिसाल दी. मड़ियांव ढाल पर ड्यूटी कर रहे यातायात आरक्षी नवीन चौधरी ने एक महिला से चेन छीनकर भाग रहे आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया. आरोपी ने गिरफ्त से बचने के लिए आरक्षी के चेहरे पर पत्थर से हमला कर दिया, लेकिन चोट लगने के बाद भी नवीन चौधरी ने आरोपी को नहीं छोड़ा.

चेन छीनकर भाग रहा था आरोपी

दरअसल, रक्षाबंधन को देखते हुए शहर में महिलाओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए प्रमुख स्थानों पर पुलिस की तैनाती की गई थी. इसी दौरान मड़ियांव ढाल पर तैनात यातायात आरक्षी नवीन चौधरी ने एक महिला से चेन स्नैचिंग कर भाग रहे आरोपी को देखा. नवीन चौधरी ने तुरंत आरोपी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया. इस दौरान आरोपी ने खुद को छुड़ाने के लिए आरक्षी के चेहरे पर पत्थर से वार कर दिया. हमले में उनकी नाक पर चोट लगी और खून निकलने लगा.

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चोट लगी, लेकिन आरोपी को नहीं छोड़ा

चेहरे पर गंभीर चोट लगने के बावजूद आरक्षी नवीन चौधरी ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने आरोपी को काबू में रखा और बाद में उसे संबंधित थाने में पुलिस के हवाले कर दिया. घायल आरक्षी को इलाज के लिए हिम सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी नाक पर दो टांके लगाए गए.

पुलिस आयुक्त ने किया इनाम का ऐलान

आरक्षी नवीन चौधरी के साहस और कर्तव्यपरायणता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने उन्हें 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र देने की घोषणा की है. इसके साथ ही उनके सराहनीय और साहसिक कार्य के लिए कमेंडेशन डिस्क दिए जाने को लेकर भी नाम प्रस्तावित किया गया है.

जिस महिला की चेन बचाई, उसी ने बांधी राखी

रक्षाबंधन के दिन इस पूरी घटना का सबसे भावुक पहलू भी सामने आया. चेन स्नैचिंग की पीड़िता, जो सीतापुर की रहने वाली हैं, ने यातायात आरक्षी नवीन चौधरी को राखी बांधी. महिला ने नवीन चौधरी को भाई मानते हुए उनके साहस के लिए आभार जताया. पीड़िता ने कहा कि आरक्षी ने अपनी जान की परवाह किए बिना आरोपी को पकड़ा और उनकी मदद की.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 29 Aug 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Rakshabandhan 2026
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