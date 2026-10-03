लखनऊ में दो दोस्तों की हत्या का खुलासा, 50 लाख की फिरौती के लिए किया था अपहरण

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दो दोस्तों पवन गर्ग और सचिन विश्वकर्मा की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. दोनों का धोखे से पहले फिरौती के लिए अपहरण किया गया था और फिर न मिलने पर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपियों ने शवों को घाघरा नदी में फेंक दिया था. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

एक आरोपी नितिन मिश्रा उर्फ डब्लू दोनों का दोस्त भी है और शराब पीने के बहाने से दोनों को उसने बुलाया था. जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के मुताबिक 50 लाख की फिरौती मांगी गयी थी. फिलहाल शवों की तलाश जारी है.

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क्या है पूरा मामला ?

डीसीपी आनंद कुमार ने बताया कि केजीएमयू में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात पवन कुमार गर्ग 27 सितंबर की रात करीब 8 बजे के बाद घर से लापता हो गए थे. परिजनों की शिकायत पर 29 सितंबर को मड़ियांव थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई. पुलिस ने जांच के दौरान CCTV फुटेज, टोल प्लाजा रिकॉर्ड को खंगाला शुरू किया. जांच में सामने आया कि एक गाड़ी में कुछ लोगों के साथ पवन बैठे हुए नजर आए.

जमीन के लिए जुटाए थे पैसे

पुलिस ने बताया कि 27 सितंबर को नितिन ने पवन को फोन कर भिठौली क्रॉसिंग पर बुलाया. पवन अपने साथ दोस्त सचिन विश्वकर्मा को लेकर पहुंचे. जिसके बाद सभी लोग एक गाड़ी में बैठ कर इटौंजा के न्यू फौजी ढाबा गए. जहां सभी लोगों ने मिलकर शराब पी. जिसके बाद आरोपी नितिन मिश्रा ने पवन और सचिन का अपहरण कर लिया.

पूछताछ में आरोपी नितिन मिश्रा उर्फ डब्लू ने बताया कि वो पवन कुमार गर्ग को पहले से जानता था. पवन ने नितिन को बताया था कि उसके पास करीब 50-60 लाख रुपये हैं और वह उससे जमीन खरीदना चाहता है. पवन के पास पैसे होने की जानकारी पर नितिन की नीयत बदल गई. नितिन ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर पवन के अपहरण का प्लान बनाया.

शराब पिलाने के बाद ले गए निर्माणाधीन घर में

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पवन और सचिन जब नशे में हो गए तो दोनों को इटौंजा स्थित नितिन के निर्माणाधीन मकान में ले गए. दोनों को अलग-अलग कमरों में बंद कर दिया. इसके बाद पवन से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई. जिस पर उसने देने से मना कर दिया. आरोपियों को डर था कि अगर दोनों को छोड़ दिया गया तो वे पुलिस को बता दे देंगे. 28 सितंबर की दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच आरोपियों ने पवन और सचिन का रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे आरोपी शवों को लेकर महमूदाबाद के रास्ते चहलारी घाट पहुंचे और घाघरा नदी में फेंक दिया.

चेन और अगुठी बरामद, शव की हो रही पड़ताल

पुलिस ने आरोपियों के पास से पवन की चेन और अंगूठी सहित कई दस्तावेज बरामद किए है. दोनों शवों को ढूंढने के लिए चहलारी घाट पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है.

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