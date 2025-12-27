उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पारा थाना छेत्र के जलालपुर चौकी दोन्दा खेड़ा में 24 दिगम्बर में दो सगी बहनों ने ज़हरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली. वजह थी उनके यहां पले डॉग की बीमारी, दोनों बहनें उसको लेकर सदमे में थी और डिप्रेशन में चली गई थी.

पहले बड़ी बहन राधा ने फिनायल पिया, जिसके बाद छोटी बहन जिया ने भी फिनायल पी लिया. जिसके बाद परिवार के लोग दोनो बहनों को लेकर हॉस्पिटल गए. जहां इलाज के दौरान दोनों बहनों दम तोड़ दिया. दोनों बहनों के बाद उनके बीमारी डॉग ने भी दम तोड़ दिया. इस तिहरे सदमे से परिवार पूरी तरह बिखर गया है और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है.

परिजनों के अनुसार, जर्मन शेफर्ड नस्ल का टोनी परिवार का सिर्फ पालतू नहीं, बल्कि एक सदस्य की तरह था. बहनों का टोनी से बेहद गहरा लगाव था. वे दोनों ग्रेजुएट थीं और घर में ही रहती थीं. पिछले कई वर्षों से दोनों मानसिक अवसाद (डिप्रेशन) से जूझ रही थीं. परिवार में पहले से ही दुखों का सिलसिला चल रहा था. छोटे भाई की ब्रेन हेमरेज से मौत हो चुकी थी, पिता गंभीर रूप से बीमार हैं. ऐसे में टोनी ही उनका सबसे बड़ा सहारा था.

एक महीने से बीमार था टोनी

टोनी पिछले एक महीने से अधिक समय से गंभीर रूप से बीमार था. कई डॉक्टरों से इलाज कराया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ. बहनों को डर था कि टोनी उन्हें छोड़कर चला जाएगा. इसी सदमे और डिप्रेशन में उन्होंने बुधवार को फिनायल पी लिया. मां गुलाबा देवी ने बताया दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बड़ी बहन राधा की मौत हो चुकी थी और जिया ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

मरते समय टोनी को रखने की फरियाद

मरते वक्त बहनों ने मां से आखिरी फरियाद की थी, "हमारे जाने के बाद टोनी को घर से मत भगाना, उसकी दवा कराते रहना.” बहनों की मौत के बाद टोनी और ज्यादा सुस्त हो गया था. उसने खाना-पीना लगभग छोड़ दिया था. परिवार के सदस्यों का कहना है कि टोनी बहनों की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया. शनिवार सुबह उसकी हालत बिगड़ी और कुछ ही घंटों में उसने भी दम तोड़ दिया.