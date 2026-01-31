यूपी में 6 IAS अधिकारियों के तबादले, जानें किसे मिली कहां की जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. यूपी में 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. जानकारी के मुताबिक, नगेन्द्र प्रताप (यमुना एक्सप्रेसवे के अपर सीईओ) आगरा मंडल के नए कमिश्नर बनाए गए हैं. प्रशांत नागर (मऊ के सीडीओ) फिरोजाबाद के नगर आयुक्त और वीसी बने हैं.



इनके अलावा, विवेक कुमार श्रीवास्तव (लोक सेवा आयोग के उप सचिव) मऊ के नए सीडीओ बनाए गए हैं. मनीष मीणा (मथुरा के सीडीओ) यमुना एक्सप्रेसवे के अपर सीईओ बने हैं. जबकि डॉ. पूजा गुप्ता (गाजियाबाद की जॉइंट मैजिस्ट्रेट) मथुरा की नई सीडीओ बनाई गई हैं. इसके अलावा रणवीर प्रसाद (खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव) को आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

