कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
Akhilesh Yadav On Congress Protest: लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने यूपी विधानसभा का घेराव करते हुए कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया. अब इस पर अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंगलवार (17 फरवरी 2026) को उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करते हुए कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए प्रदर्शन और विधानसभा घेराव पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से रिएक्शन सामने आया है.
कांग्रेस के प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "यह वह सरकार है, जो विरोध को स्वीकार नहीं कर सकती है, यह केवल अपना राग अलापती रहती है." अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनके मन में प्रभु श्री राम जी और धर्म के प्रति आस्था होती तो यह लोकतंत्र में हमारे जीते हुए रामजी को लोकसभा में पीछे के सीट पर नहीं बैठाती, उनको पीएम के साथ वाली सीट पर बैठाते.
'पूरी तैयारी से करना चाहिये विरोध'
अखिलेश यादव ने कहा, "अगर आपको विरोध करना है तो पूरी तैयारी से करो, अगर पुलिस का एक डंडा आये तो आपके 50 तैयार रहने चाहिए, पूरी तैयारी से विरोध करना चाहिए." चुनाव आयोग से मुलाकात पर अखिलेश यादव ने कहा, "चुनाव आयोग से हमने समय मांगा है, उनसे समय मिलते ही हम मिलने जायेंगे. यह पिछड़े दलित मुसलमानों के नाम और उनके फॉर्म नहीं भर रहे हैं, उसके सिलसिले में हमें मिलना है.
सीएम पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री योगी पर अखिलेश यादव ने कहा, "मुख्यमंत्री बिष्ट जी को कुछ जानकारी ही नहीं है. इनके संगी साथियों ने कभी वंदे मातरम् नहीं गाया है, संघ के किसी नेता ने कभी वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम कहा है. चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब को कुछ नहीं पता यह बेईमानी में लगे हुए हैं. हमारे रामजी को यह आखिरी के बेंच पर बैठा रहे हैं, आने वाले चुनाव में यह विधानसभा से ही बाहर हो जायेंगे. "
यूपी के महोबा में पानी की टंकी से पानी गिरने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कहा, "इनके भ्रष्टाचार की वह टंकी है, जगह-जगह इन्होंने केवल भ्रष्टाचार से ही काम किया है."
