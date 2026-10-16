रक्षामंत्री के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, 'विपक्ष से सवाल तो पूछ रहे हैं लेकिन...'

केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष युवाओं को अराजकता की ओर धकेल रहा है. अब इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने पलटवार किया है. अंशु अवस्थी ने कहा कि राजनाथ सिंह देश के रक्षामंत्री के तौर पर नहीं मोदी के 'भक्त' के तौर पर बोल रहे है. प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, सरकार के पास युवाओं के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए बीजेपी के नेता विपक्ष पर सवाल उठाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं.

अंशु अवस्थी ने राजनाथ सिंह के बयान पर हमला करते हुए कहा उत्तर प्रदेश में 10 साल होने को आया है बीजेपी की इस सरकार में युवा परेशान है. दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन युवाओं को रोजगार मिलने के बजाय पहले से उपलब्ध नौकरियां भी उनके हाथ से निकल गई.

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कांग्रेस ने राजनाथ सिंह पर साधा निशाना

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह विपक्ष से सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार से जवाब नहीं मांग रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में डेढ़ सौ से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं. किसान, युवा, दलित और महिलाओं समेत समाज के अलग-अलग वर्गों को सरकार की नीतियों से परेशानी उठानी पड़ी है.

'मोदी के प्रति अपनी भक्ति दिखा रहे राजनाथ सिंह'

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राजनाथ सिंह को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मोदी सरकार से सवाल पूछने चाहिए. राहुल गांधी पर सवाल उठाकर वह नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी भक्ति दिखा रहे हैं. अंशु अवस्थी ने आरोप लगाया कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी अन्य नेता का महत्व नहीं रह गया है. इसी वजह से पार्टी के नेता बार-बार राहुल गांधी को निशाना बनाते हैं.

अंशु अवस्थी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता चुनाव में बीजेपी को जवाब देती है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी से जीत पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय राय को हराया गया. वहीं, रायबरेली में राहुल गांधी को जनता ने बड़े अंतर से जीत दिलाई. उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की जीत जनता के समर्थन का परिणाम है.

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