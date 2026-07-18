INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLucknow News : मुख्यमंत्री योगी ने 'नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों' को सौंपा नियुक्ति पत्र, पीठ थपथपाकर दिया आशीर्वाद

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी ने 'नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों' को सौंपा नियुक्ति पत्र, पीठ थपथपाकर दिया आशीर्वाद

Kairana News: सीएम योगी ने कैराना में निर्माणाधीन पीएसी परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान एक युवक जनसभा स्थल पर मंच के सामने सीएम का हाथ से बना चित्र लिए खड़ा था. सीएम योगी ने युवक को आशीर्वाद दिया .

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 18 Jul 2026 12:15 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथ से बनाया गया चित्र लेकर एक युवक शामली की जनसभा में पहुंचा. वह पंडाल में खड़ा होकर यह चित्र मंच की ओर दिखा रहा था. संबोधन समाप्त होने के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर जब उस पर गई तो उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से कहकर उस युवक को मंच पर बुला लिया. वह युवक मंच पर पहुंचा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्र उन्हें भेंट किया. मुख्यमंत्री ने उससे बातचीत भी की. युवक ने सीएम का पैर छुआ तो सीएम ने आशीर्वाद देते हुए उसकी पीठ भी थपथपाई. 

सीएम योगी ने कैराना में निर्माणाधीन पीएसी परिसर का भी किया निरीक्षण

उत्तर प्रदेश के कैराना में पीएसी परिसर का निर्माण बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम से पहले यहां बन रहे निर्माणाधीन पीएसी परिसर का भी निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने यहां हो रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली, फिर प्रशासनिक अधिकारियों व निर्माणाधीन एजेंसी को समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया.  

चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिया नियुक्ति पत्र 

सबसे दिलचस्प बात यह कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा स्थल पर चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र दिया. इतना ही नहीं उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चाबी, चेक आदि भी वितरित किया. जिसको पाकर मौजूदा सभी लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली.  

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के अनशन पर बोले संजय निषाद, 'किसी के जिद करने से कुछ नहीं होता...'

सीएम योगी के हाथों सम्मानित लाभार्थी 

1 रूबी- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को नियुक्ति पत्र 
2 निगम- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को नियुक्ति पत्र
3 जय सिंह- कृषि यंत्र की योजना के तहत ट्रैक्टर की चाबी 
4 राजपाल- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृति पत्र
5 सुनीता- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृति पत्र
6 ब्रजेश- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चाबी 
7 गीता- ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 5.83 करोड़ से अधिक का चेक  
8 सरिता व अनिता- ई-रिक्शा की चाबी
9 निशांत जैन- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख का चेक 
10 नाजिम- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 3.31 लाख का चेक 
11 नौशिदा- निराश्रित महिला पेंशन के तहत स्वीकृति पत्र
12 अक्षिता जैन- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत स्वीकृति पत्र 
13 निकिता चौधरी- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत स्वीकृति पत्र  

'श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताने वाला मौलाना बना हिन्दू', नंद किशोर गुर्जर का दावा- गीता का श्लोक पढ़ते ही...

 

Published at : 18 Jul 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Kairana News LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: पीएम सूर्य घर योजना; सीएम योगी के नेतृत्व में देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा उत्तर प्रदेश
लखनऊ: पीएम सूर्य घर योजना; सीएम योगी के नेतृत्व में देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी ने 'नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों' को सौंपा नियुक्ति पत्र, पीठ थपथपाकर दिया आशीर्वाद
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी ने 'नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों' को सौंपा नियुक्ति पत्र, पीठ थपथपाकर दिया आशीर्वाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: योगी सरकार का मिलावटखोरों पर एक्शन: प्रदेशभर में मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ FSDA ने चलाया विशेष अभियान
योगी सरकार का मिलावटखोरों पर एक्शन: प्रदेशभर में मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ FSDA ने चलाया विशेष अभियान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वो सरकारी जमीन कागज पर...', आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी वाले मामले पर बोले ओम प्रकाश राजभर
'अगर वो सरकारी जमीन कागज पर...', आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी वाले मामले पर बोले ओम प्रकाश राजभर
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सफेद चादर और सिविल ड्रेस में पुलिस वाले... सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग कैसे ले जाया गया?
सफेद चादर और सिविल ड्रेस में पुलिस वाले... सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग कैसे ले जाया गया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोले अखिलेश यादव
'आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोले अखिलेश यादव
विश्व
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' से पहले बड़े पर्दे पर दहाड़ते नजर आएंगे सनी देओल, री रिलीज हो रही एक्टर की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
'बंटवारा 1947' से पहले सनी देओल की री रिलीज हो रही तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड
IND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन का बदला नाम, केंद्र सरकार ने कर दिया ऐलान
जम्मू-कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन का बदला नाम, केंद्र सरकार ने कर दिया ऐलान
इंडिया
'दिल्ली पुलिस ने मुझे...', सोनम वांगचुक को धरने से हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके का बड़ा दावा
'दिल्ली पुलिस ने मुझे...', सोनम वांगचुक को धरने से हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके का बड़ा दावा
महाराष्ट्र
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget