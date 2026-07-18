मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथ से बनाया गया चित्र लेकर एक युवक शामली की जनसभा में पहुंचा. वह पंडाल में खड़ा होकर यह चित्र मंच की ओर दिखा रहा था. संबोधन समाप्त होने के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर जब उस पर गई तो उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से कहकर उस युवक को मंच पर बुला लिया. वह युवक मंच पर पहुंचा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्र उन्हें भेंट किया. मुख्यमंत्री ने उससे बातचीत भी की. युवक ने सीएम का पैर छुआ तो सीएम ने आशीर्वाद देते हुए उसकी पीठ भी थपथपाई.

सीएम योगी ने कैराना में निर्माणाधीन पीएसी परिसर का भी किया निरीक्षण

उत्तर प्रदेश के कैराना में पीएसी परिसर का निर्माण बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम से पहले यहां बन रहे निर्माणाधीन पीएसी परिसर का भी निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने यहां हो रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली, फिर प्रशासनिक अधिकारियों व निर्माणाधीन एजेंसी को समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया.

चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिया नियुक्ति पत्र

सबसे दिलचस्प बात यह कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा स्थल पर चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र दिया. इतना ही नहीं उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चाबी, चेक आदि भी वितरित किया. जिसको पाकर मौजूदा सभी लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली.

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सीएम योगी के हाथों सम्मानित लाभार्थी

1 रूबी- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को नियुक्ति पत्र

2 निगम- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को नियुक्ति पत्र

3 जय सिंह- कृषि यंत्र की योजना के तहत ट्रैक्टर की चाबी

4 राजपाल- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृति पत्र

5 सुनीता- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृति पत्र

6 ब्रजेश- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चाबी

7 गीता- ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 5.83 करोड़ से अधिक का चेक

8 सरिता व अनिता- ई-रिक्शा की चाबी

9 निशांत जैन- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख का चेक

10 नाजिम- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 3.31 लाख का चेक

11 नौशिदा- निराश्रित महिला पेंशन के तहत स्वीकृति पत्र

12 अक्षिता जैन- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत स्वीकृति पत्र

13 निकिता चौधरी- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत स्वीकृति पत्र

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