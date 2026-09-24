लखनऊः विवादों में नैमिष नगर और वरुण विहार आवासीय योजना, LDA पर गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से विकसित की जा रही नैमिष नगर और वरुण विहार आवासीय योजना का शिलान्यास करेंगे. उनके शिलान्यास कार्यक्रम से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने एलडीए पर कई सवाल खड़े कर दिए है. उनका आरोप है कि प्राधिकरण ने किसानों से बिना उचित मूल्य दिए उनकी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया.

लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा के पूर्व सांसद कौशल किशोर ने कहा कि एलडीए ने किसानों की जमीन आपसी समझौते के आधार पर लेने के बजाय एकतरफा रेट घोषित कर दिया, जो नियमों के विरुद्ध है. किसानों की जमीन के मुआवजे को लेकर निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए.

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बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिए जाने की मांग

उनका दावा है कि किसानों को उनकी जमीन के बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन एलडीए ने इसका पालन नहीं किया. प्राधिकरण ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है. उन्होंने आरोप लगाया कि एलडीए के इस रवैया से किसानों में नाराजगी है और इससे सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है.

'LDA ने धूमिल की सरकार की छवि'

पूर्व मंत्री कौशल किशोर ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा, "एलडीए ने नैमिश नगर व वरुण विहार योजना में किसानो की भूमि समझौते के आधार पर न लेकर एक तरफा रेट नियम के विरुद्ध घोषित करके किसानो के साथ भारी धोखाधड़ी किया है. जबकि नियमानुसार किसानो की भूमि का मुआवजा मार्केट रेट का चार गुना देना चाहिए. एलडीए ने सरकार की छवि धूमिल किया है."

ये है योजनाएं

लखनऊ विकास प्राधिकरण करीब 10,680 एकड़ क्षेत्रफल में वरुण विहार और नैमिष नगर विकसित कर रही है. इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं. इसमें लगभग 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वरुण बिहार और नैमिष नगर योजना में पहले फेज में 4400 भूखंडों का रजिस्ट्रेशन 24 खुलेंगे. इसमें वरुण विहार योजना में करीब 2700 भूखंड होंगे, जबकि नैमिष नगर योजना में करीब 1700 भूखंड है. दो योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री तीन अपार्टमेंट का भी शिलान्यास करेंगे.

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