लखनऊ नगर निगम में छठ पर्व पर महिला कर्मचारियों को छुट्टी, निर्देश जारी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छठ पर्व में मौके पर नगर निगम और जलकर विभाग की महिला कर्मचारियों को छुट्टी देगा. 16 नवंबर को विशेष अवकाश को लेकर मेयर सुषमा खर्कवाल ने नगर आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत दोनों विभागों की महिला कर्मचारियों को एक दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा.

मेयर ने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है. महिलाएं इस पर्व को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाती हैं. व्रत के दौरान पूजा-पाठ, प्रसाद तैयार करने और अन्य धार्मिक परंपराओं के निर्वहन में काफी समय लगता है. ऐसे में महिला कर्मचारियों को परिवार के साथ पर्व मनाने का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम और जलकल विभाग में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों के लिए 16 नवंबर को विशेष अवकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. गौरतलब है कि 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होगा.

खरना से शुरू होगा व्रत

छठ पर्व में खरना का दिन बेहद खास माना जाता है. इसी दिन से कड़े नियमों वाला निर्जला व्रत शुरू हो जाता है. व्रती पूरे दिन मन, विचार और शरीर को पवित्र रखने का संकल्प लेती हैं, और शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं. इस प्रसाद को परिवार और आस-पड़ोस के लोगों के साथ बांटना शुभ माना जाता है.

अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि घाट की पेंटिंग और सुंदरीकरण का काम लगभग पूरा हो गया है. गोमती नदी के पानी की सफाई भी कराई गई है. जिला प्रशासन, नगर निगम और एलडीए लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि लखनऊ में करीब 110 स्थानों पर छठ पूजा होती है. सभी घाटों पर बेहतर व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों से संपर्क किया गया है.

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