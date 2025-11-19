हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में मंत्री आवास के बाहर मां-बेटे ने सल्फास खाकर आत्महत्या का किया प्रयास, हालत बेहद नाजुक

लखनऊ में मंत्री आवास के बाहर मां-बेटे ने सल्फास खाकर आत्महत्या का किया प्रयास, हालत बेहद नाजुक

Lucknow News: पुलिस को घटनास्थल से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है. इस नोट में मां-बेटे ने आरोप लगाया है कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के एक बिज़नेस पार्टनर ने उनका घर हड़पने की कोशिश की.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 19 Nov 2025 04:20 PM (IST)
राजधानी लखनऊ में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. जहां उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के सरकारी आवास के सामने एक मां और उसके बेटे ने सल्फास खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. दोनों मथुरा से लखनऊ आए थे, जैसे ही उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वे सड़क पर गिर पड़े. यह देखकर वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर इलाज में जुटे हैं.  अस्पताल सूत्रों के अनुसार दोनों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है. डॉक्टरों ने बताया कि सल्फास एक बेहद खतरनाक जहर है और समय पर इलाज न मिले तो मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है.

पुलिस को घटनास्थल से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है. इस नोट में मां-बेटे ने आरोप लगाया है कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के एक बिज़नेस पार्टनर ने उनका घर हड़पने की कोशिश की और इसी विवाद व दबाव के चलते वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हुए. पुलिस फिलहाल सुसाइड नोट की असलियत की जांच कर रही है.

सल्फास मूल रूप से अनाज का संरक्षण करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा है, लेकिन इसकी अत्यधिक जहरीली प्रकृति के कारण इसका दुरुपयोग आत्महत्या में भी हो रहा है. उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में सल्फास आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे लोगों को इसे खरीदने में ज्यादा परेशानी नहीं होती. डॉक्टरों का कहना है कि सल्फास शरीर के अंगों को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए ऐसे मामलों में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है.

लखनऊ पुलिस का कहना है कि पूरा मामला गंभीर आरोपों से जुड़ा है, इसलिए जांच तेजी से की जा रही है.पुलिस संबंधित सभी पक्षों से पूछताछ कर रही है, जिसमें मंत्री से जुड़े लोगों की भी भूमिका की जांच होगी. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मां-बेटे लखनऊ क्यों आए, किससे मिलने आए और उनकी दिक्कतें कितने समय से चल रही थीं.

इस पूरे मामले ने मंत्री आवास के आसपास सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही सच सामने आने की उम्मीद है. मामले ने एक बार फिर प्रशासन और सरकार के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लोगों को न्याय दिलाने में देरी या दबाव कहीं उन्हें ऐसे खतरनाक कदम उठाने की ओर तो नहीं धकेल रहा. यह घटना लखनऊ में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग सोशल मीडिया पर भी इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी कि आखिर पूरा मामला है क्या?

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 19 Nov 2025 04:20 PM (IST)
UP NEWS UP Police LUCKNOW NEWS
