लखनऊ में मानसिक दिव्यांग लड़की से रेप, पुलिस ने घटना के बाद हिरासत में लिए दो आरोपी

लखनऊ में मानसिक दिव्यांग लड़की से रेप, पुलिस ने घटना के बाद हिरासत में लिए दो आरोपी

Lucknow News: परिजनों का आरोप है कि पुलिस लगातार इस मामले को लेकर गोलमोल जवाब दे रही है. पुलिस बरामद हुई स्कूटी को बता रही है कि वह चोरी की भी हो सकती है लेकिन उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ के मानक नगर इलाके में गुमशुदा मानसिक दिव्यांग लड़की से रेप का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि घर के पास से एक अधेड़ उम्र का शख्स लड़की को अपने साथ ले गया और घटना को अंजाम दिया. लड़की की बरामदगी होने के बाद उसका मेडिकल करवाने में देरी की गई. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मानक नगर थाना क्षेत्र में एक मानसिक दिव्यांग लड़की अपने पिता और बहनों के साथ रहती है. बड़ी बहन के मुताबिक छोटी बहन कल शाम करीब 6 बजे घर के पास घूम रही थी. तभी उसको एक शख्स अपनी स्कूटी में बैठा कर ले गया. हम लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया तो मोहल्ले के बच्चों ने बताया कि उसको कोई बैठा कर ले गया है. हम लोगों ने उसको खूब ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिली. उसके बाद हम लोगों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मानक नगर थाने में दर्ज करवाई.

पीड़ित की बहन ने बताया पुलिस को रात में ही उस स्कूटी की जानकारी मिल गई थी जिससे मेरी बहन गई थी. रात में ही पुलिस ने सारी जानकारी ले ली थी. पुलिस वालों ने उसे ढूंढने में बहुत देरी कर दी. पुलिस वालों को रात करीब 3:30 बजे लड़की मिल गई थी. पुलिस ने हम लोगों को सुबह 11 बजे बुलाया, बहन ने बताया-लड़की का कपड़ा इन लोगों ने खुद ही चेंज कर दिया था. उसको ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, सुबह से कहते-कहते शाम को पुलिस वालों ने लड़की को एडमिट करवाया. लड़की दर्द से तड़प रही थी, लेकिन पुलिस ने एक भी नहीं सुनी.

घटना सीसीटीवी में हुई कैद

पीड़ित की बहन ने बताया आरोपी ने उसकी बहन को स्कूटी पर बैठने के लिए चार बार उसके इर्द-गिर्द गाड़ी घुमाई, उसे गाड़ी में बैठने का लालच दिया. मानसिक दिव्यांग होने के कारण वह लालच में गाड़ी पर बैठ भी गई लेकिन जब वह हम लोगों को मिली तो उसकी स्थिति और भी दयनीय थी. यह सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है.

पुलिस ने लड़की को किया बरामद

परिजनों का आरोप है कि पुलिस लगातार इस मामले को लेकर गोलमोल जवाब दे रही है. पुलिस बरामद हुई स्कूटी को बता रही है कि वह चोरी की भी हो सकती है लेकिन उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है. मानक नगर इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही टीमों को लगा दिया गया था. लड़की को बरामद कर लिया गया है. आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है.

पुलिस की हिरासत में दो अभियुक्त

इस घटना को लेकर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि 05.11.2025 को वादिनी द्वारा थाना सरोजनीनगर पर सूचना दी गई कि उसकी पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष के साथ उसके पूर्व परिचित मित्र विमल यादव, पीयूष मिश्रा, शुभम शुक्ला द्वारा साथ ले जाकर विमल एवं पियूष द्वारा गलत काम किया गया है. वादिनी की तहरीर के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना सरोजनीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना में नामजद 2 अभियुक्तों पीयूष तथा शुभम को हिरासत में लिया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.

Published at : 07 Nov 2025 11:44 AM (IST)
Rape UP NEWS UP Police LUCKNOW NEWS
