समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दिवंगत मां पर अपनी टिप्पणी को लेकर हुए विवाद पर लखनऊ नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवाल ने प्रतिक्रिया दी है. खरकवाल ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया. खरकवाल का बयान ऐसे वक्त में आया है जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया.

लखनऊ की मेयर ने कहा कि 'मैंने जो कहा था, वह यह था कि हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन अखिलेश और राहुल (लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद रायबरेली )-जिनकी अपनी मां, बहन और बेटी हैं- ने महिलाओं का अपमान किया है. यह देश हमारी मां है. मैं अखिलेश जी से पूछना चाहती हूं कि मैंने अपने भाषण में उनकी मां का ज़िक्र कहाँ किया? मैंने तो यह कहा था कि उन्होंने मां, बेटी और बहन के रिश्ते का अपमान किया है."

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अखिलेश यादव ने क्या दावा किया था?

इससे पहले मंगलवार, 21 अप्रैल को अखिलेश ने एक पोस्ट साझा कर आरोप लगाए थे कि खरकवाल ने उनकी मां पर विवादित टिप्पणी की.

कन्नौज सांसद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था - आप कृपया अपनी राजनीतिक मजबूरीवश मेरी दिवंगत माँ का नाम लेकर एक महिला के रूप में एक अन्य महिला का अपमान न करें. नारी के सम्मान में आपसे बस इतना आग्रह है.

बीजेपी ने निकाली थी पद यात्रा

यूपी के पूर्व सीएम ने कहा था कि मैं आपसे किसी क्षमा की भी अपेक्षा नहीं रखता हूं और न ही ऐसा कहने के बाद क्षमा के कोई मायने रह जाते हैं. आपका अकेले में बैठकर जो पछतावा होगा, हमारे लिए इतना ही बहुत है.

बता दें भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई ने 21 अप्रैल 2026 को पद यात्रा निकाली थी. लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान तीन विधेयक पारित न होने के परिणामस्वरूप बीजेपी ने विरोध किया और पद यात्रा निकाली. इस पद यात्रा में बीजेपी की यूपी इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मौजूद थे.