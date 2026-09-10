पत्नी ने प्रेमी संग रहने की जताई इच्छा, पति ने मंदिर में कराई शादी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रिश्तों और आपसी सहमति से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है. मलिहाबाद इलाके में एक पीआरडी जवान ने अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए उसकी शादी उसके प्रेमी से करा दी. मंदिर में दोनों ने सात फेरे लिए, जिसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई. इस मामले की इलाके में काफी चर्चा हो रही है.

पीआरडी जवान की शादी करीब एक साल पहले हुई थी. शादी के बाद कुछ समय तक सबकुछ सामान्य रहा. कुछ दिन पहले उसकी पत्नी अचानक बिना बताए घर से चली गई. परिवार ने महिला की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. इसके बाद थाने में महिला के लापता होने की सूचना दी गई.

यह भी पढ़ें: बुलंदशहर में भी सपा रैली रद्द? RLD का दावा- ये विरोध का असर

प्रेमी के साथ रहने की जताई इच्छा

बुधवार को पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ खोज लिया. इसके बाद दोनों को थाने लाया गया. महिला के मायके और ससुराल पक्ष के लोग भी थाने पहुंचे. वहां दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई. परिवार के लोगों ने महिला को समझाने की कोशिश की और वापस घर चलने के लिए कहा. हालांकि महिला ने साफ तौर पर अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई. इसके बाद पति ने भी उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे रोकने के बजाय आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया.

मंदिर में प्रेमी संग लिए सात फेरे

दोनों पक्षों की सहमति और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिला की शादी उसके प्रेमी से कराने का फैसला लिया गया. इसके बाद स्थानीय मंदिर में दोनों की शादी कराई गई. महिला और उसके प्रेमी ने सात फेरे लिए और फिर महिला को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों की सहमति के बाद शादी की रजामंदी बनी, किसी ने भी कानूनी कार्रवाई को लेकर शिकायत नहीं दी.

यह भी पढ़ें : लखनऊ के गेस्ट हाउस में प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी, कमरे से मिला सुसाइड नोट