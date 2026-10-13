लखनऊ: LDA की संपत्ति खरीदना होगा आसान, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी मिलेगा लोन

उत्तर प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की संपत्तियों के लिए आवेदन करना अब और सहूलियत का काम होगा. संपत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अब पंजीकरण शुक्ला जमा करने के लिए तीन बैंकों से लोन मिल सकेगा. एलडीए की तरफ से इसको लेकर तीन बैंकों से समझौत हुआ है. इसमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) शामिल है.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो एक रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा कर पाते है. अब बैंक से लोन लेकर प्राधिकरण की योजनाओं में संपत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही वरुण विहार में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा भी जल्द खुलेगी.

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पहली बार हो रहा ऐसा लोन

प्रथमेश कुमार ने बताया कि अब तक बैंक संपत्ति आवंटित होने के बाद आवंटन पत्र के आधार पर बाकी रकम जमा करने के लिए लोन देते थे. लेकिन पंजीकरण के समय जमा होने वाली धनराशि के लिए ये व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में कई आवेदकों के लिए आवेदन करना मुश्किल हो जाता था. एलडीए के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अगर संपत्ति आवंटित नहीं होती है तो एलडीए संबंधित बैंक को पैसा वापस कर देगा. वहीं अगर आवंटन होता है तो बाकी की रकम के लिए लोन लेने की प्रक्रिया आसान होगी.

बड़ी संख्या में आम लोगों को मिलेगा लाभ

LDA की योजना है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना में आवास का लाभ मिल सके, इसके लिए बैंक के साथ इस तरह का साइन हुआ है. जिसमें आवेदक को पहले ही लोन मिलने से उसके ऊपर रकम जुटाने की चिंता नहीं होगी. यह योजना निम्न मध्यमवर्गीय और मध्यमवर्ग को खासा राहत देने वाली है. इससे LDA की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने की उम्मीद है.

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