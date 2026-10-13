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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: LDA की संपत्ति खरीदना होगा आसान, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी मिलेगा लोन

लखनऊ: LDA की संपत्ति खरीदना होगा आसान, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी मिलेगा लोन

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी पहल करते हुए अब आवेदकों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी लोन की सुविधा की व्यवस्था की है. जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 13 Oct 2026 09:12 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की संपत्तियों के लिए आवेदन करना अब और सहूलियत का काम होगा. संपत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अब पंजीकरण शुक्ला जमा करने के लिए तीन बैंकों से लोन मिल सकेगा. एलडीए की तरफ से इसको लेकर तीन बैंकों से समझौत हुआ है. इसमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) शामिल है.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो एक रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा कर पाते है. अब बैंक से लोन लेकर प्राधिकरण की योजनाओं में संपत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही वरुण विहार में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा भी जल्द खुलेगी.

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पहली बार हो रहा ऐसा लोन

प्रथमेश कुमार ने बताया कि अब तक बैंक संपत्ति आवंटित होने के बाद आवंटन पत्र के आधार पर बाकी रकम जमा करने के लिए लोन देते थे. लेकिन पंजीकरण के समय जमा होने वाली धनराशि के लिए ये व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में कई आवेदकों के लिए आवेदन करना मुश्किल हो जाता था. एलडीए के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अगर संपत्ति आवंटित नहीं होती है तो एलडीए संबंधित बैंक को पैसा वापस कर देगा. वहीं अगर आवंटन होता है तो बाकी की रकम के लिए लोन लेने की प्रक्रिया आसान होगी.

बड़ी संख्या में आम लोगों को मिलेगा लाभ 

LDA की योजना है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना में आवास का लाभ मिल सके, इसके लिए बैंक के साथ इस तरह का साइन हुआ है. जिसमें आवेदक को पहले ही लोन मिलने से उसके ऊपर रकम जुटाने की चिंता नहीं होगी. यह योजना निम्न मध्यमवर्गीय और मध्यमवर्ग को खासा राहत देने वाली है. इससे LDA की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने की उम्मीद है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 13 Oct 2026 09:12 AM (IST)
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