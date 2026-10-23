लखनऊः किसानों के साथ महापंचायत पर बैठे राकेश टिकैत, गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) की ने गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर लखनऊ में गन्ना संस्थान में महापंचायत बुलाई. इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए. उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि धान, गन्ने, मंदिर, चंदे और वोट की चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि पकड़े जाने पर भी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है.

राकेश टिकैत ने कहा, ये लोग तो चोरी कर रहे. इन्होंने धान की चोरी की, गन्ने की चोरी की, मंदिर में चोरी की, चंदे की चोरी की, वोट की चोरी की. ये तो चोर हैं, पकड़े जा रहे, लेकिन जज भी इन्हीं का है और वकील भी इन्हीं के हैं. पुलिस भी, आईओ भी इन्हीं का है.

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'आमदनी दोगुनी करने का वादा अधूरा'

भाकियू युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने किसानों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है. वर्ष 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन किसान आज भी परेशान हैं. महापंचायत में गन्ने का दाम बढ़ाने समेत किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया.

अनुमति नहीं मिली तो रात में गेट पर बैठ गए किसान

महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान गुरुवार से ही लखनऊ पहुंचने लगे थे. गन्ना संस्थान का गेट बंद होने और कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने की जानकारी पर किसान नाराज हो गए. इसके बाद राकेश टिकैत के नेतृत्व में एक हजार से अधिक किसान रात में ही गेट पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी. किसानों की बढ़ती नाराजगी के बीच प्रशासन ने महापंचायत की अनुमति दे दी.

महिला किसानों की भी बड़ी भागीदारी

महापंचायत में एक हजार से अधिक किसान शामिल हुए. इनमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी पहुंचीं. किसानों ने राकेश टिकैत का फूल बरसाकर स्वागत किया. महापंचायत के जरिए किसान नेताओं ने गन्ने का दाम बढ़ाने और खेती की लागत के मुकाबले उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने की मांग उठाई.

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