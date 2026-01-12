लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
UP News: लखनऊ स्थित केजीएमयू में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के साथ आए लोगों द्वारा तोड़फोड़ के प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर 13 जनवरी को हड़ताल का ऐलान किया गया.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में बीते शुक्रवार को हुई तोड़फोड़ और महिला अधिकारियों के साथ अभद्रता मामला गरमा गया है. विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ की घटना को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के साथ आए संदिग्ध लोगों द्वारा विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई की मांग केजीएमयू प्रबंधन की तरफ से की गई है.
इस घटना के विरोध में शिक्षक, कर्मचारी और स्टूडेंट्स की संयुक्त समिति ने ऐलान किया है कि पुलिस अगर FIR दर्ज नहीं करती तो 13 जनवरी को हड़ताल होगी. इस दौरान इमरजेंसी छोड़ ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी. इस संबंध में केजीएमयू की संयुक्त समिति ने एक पत्र भी जारी किया है. महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की अगुआई में आई अराजक लोगों की भीड़ ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है. फिलहाल आलाअफसर हड़ताल को टालने में जुटे हैं.
STF करेगी धर्मांतरण, यौन शोषण और तोड़फोड़ की जांच
वहीं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) धर्मांतरण, यौनशोषण और तोड़फोड़ मामले को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है. केजीएमयू में यौन शोषण, धर्मांतरण और महिला आयोग की उपाध्यक्ष की अपर्णा यादव के नेतृत्व में हुए उपद्रव सहित पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ सौंपी गई है, अब इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ करेगी
केजीएमयू प्रशासन ने इस पूरे मामले में गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने स्पेशल टास्क फोर्स से जांच करने की बात कही है. फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन ने फोन पर एसटीएफ को जांच सौंपे जाने की बात कही. फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पूर्व डीजी भावेश कुमार पिछले कई दिनों से एसटीएफ को पूरे मामले की अपडेट दे रहे थे.
मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करेंगी KGMU कुलपति
इन सब मामलो के बीच किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की कुलपति डॉ सोनिया नित्यानंद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगी. केजीएमयू कुलपति की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है. क्योंकि कुलपति डॉ नित्यानंद पूरे प्रकरण में KGMU प्रशासन द्वारा की गई जांच आदि के बारे में सीएम को जानकारी देंगी.
