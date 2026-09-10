आजम खान की मुसीबतें और बढ़ी, हज समिति जमीन मामले में एक और FIR

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सपा नेता पर अब एक और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. जानकारी के मुताबिक हज समिति भूमि घोटाला मामले में आजम खान समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई है. इनमें दो पूर्व सचिव भी शामिल हैं.

ये मामला लखनऊ में हज समिति की 60 हजार वर्ग फीट जमीन बेचने में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ हैं. विजिलेंस की जाँच में इस मामले में सपा नेता समेत पाँच लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद ये सभी अब विजिलेंस की रडार पर आ गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आजम खान उस समय राज्य हज समिति के अध्यक्ष थे, वहीं तत्कालीन दो सचिव और अमित डेवलपर्स से जुड़े दो लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है.

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आज़म खान समेत 5 पर एफआईआर दर्ज

हज समिति ज़मीन घोटाले मामले की जांच में सामने आया कि जमीन की बिक्री में नियमों की अनदेखी की गई और निजी फर्म को फायदा पहुंचाया गया. विजिलेंस जांच में हज समिति को 2 करोड़ 8 लाख 95 हजार रुपये की राजस्व क्षति की बात सामने आई है. शासन के आदेश के बाद विजिलेंस ने इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर किया है और उनकी भूमिका की जाँच शुरू कर दी है.

इस मामले की जाँच के बाद विजिलेंस लखनऊ के इंस्पेक्टर ध्रुव चंद्र मौर्य की शिकायत पर केस दर्ज कराया गया है. इनमें सपा नेता आज़म खान, तत्कालीन सचिव लइक अहमद और डॉ एमएए खान का नाम हैं. इनके अलावा आमिश डेवलपर्स से जुड़े 2 लोग मोहम्मद अयूब और मुस्तकीम अहमद पर भी एफआईआर दर्ज हुई है.

यूपी शासन के सतर्कता विभाग ने 3 मई 2024 को इस मामले की जाँच के आदेश दिए थे. सपा नेता आजम खान, लईक अहमद और डॉ. एमएए खान पर पद के दुरुपयोग करते ऐशबाग के कायमखेड़ा की जमीन को निजी फर्म आमिश डेवलपर्स के पक्ष में बैनामा कराने का आरोप है. इसमें ज़मीन की ब्रिक्री में नियमों को पालन नहीं किया गया.

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