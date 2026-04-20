लखनऊ: प्रेम-प्रसंग से नाराज पिता बना हैवान! नाबालिग बेटी की गला घोंटकर की हत्या, जलाया चेहरा

Lucknow News: प्रेम-प्रसंग से नाराज पिता बना हैवान! नाबालिग बेटी की गला घोंटकर की हत्या, जलाया चेहरा
Lucknow News In Hindi: लखनऊ में पिता ने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी. पहचान छुपाने के लिए चेहरे को जलाया और शव को नहर किनारे फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी पिता और उसके साथी को गिरफ्तार किया.
लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत और रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. चिनहट इलाके में 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जघन्य वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उसके पिता ने अपने साथी के साथ मिलकर दिया.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिता विजय कुमार चौबे अपनी बेटी के प्रेम संबंध से नाराज था. इसी बात को लेकर उसने अपने दोस्त अब्दुल मन्नान के साथ मिलकर बेटी की हत्या की साजिश रची. आरोपी पिता बेटी को झाड़-फूंक के बहाने कार में बैठाकर ले गया और रास्ते में ही गमछे से उसका गला घोंट दिया.
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हत्या के बाद आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए लड़की के चेहरे को एसिड से जला दिया. इसके बाद शव को बाराबंकी के बड्डूपुर क्षेत्र में शारदा नहर के किनारे फेंक दिया गया.
पुलिस को गुमराह करने की कोशिश
हत्या के बाद आरोपी पिता ने खुद ही आईजीआरएस पोर्टल पर बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई और उसके प्रेमी पर उसे भगाने का आरोप लगाया. लेकिन पुलिस को शक हुआ और जांच शुरू की गई. जांच के दौरान कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आ गया.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
चिनहट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता विजय कुमार चौबे और उसके साथी अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल गमछा और कार भी बरामद कर ली गई है. इस पूरे मामले का खुलासा इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा और उनकी टीम ने किया.
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यह घटना न सिर्फ एक हत्या है, बल्कि एक बेहद क्रूर और अमानवीय अपराध है. जिस पिता को अपनी बेटी की सुरक्षा करनी थी, वही उसकी मौत का कारण बन गया. यह बात लोगों को अंदर तक झकझोर रही है.
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Source: IOCL