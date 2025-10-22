उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां के काकोरी थाना क्षेत्र में शीतला माता मंदिर में डाली बुजुर्ग रामपाल से दबंग स्वामीकांत ने पेशाब चटवाई. जिसके बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कम्प मच गया. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि घटना को लेकर परिजन और ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है और वे सख्त सजा की मांग कर रहे हैं.

इस घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गयी है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही कांग्रेस ने भी प्रदेश में दलितों पर बढ़ते अत्याचार का मुद्दा उठाया है.

क्या है पूरा मामला ?

पीड़ित के पोते मुकेश कुमार ने बताया बाबा को हांफने की समस्या है, खांसी भी आती है. जिसके चलते जब थकान होती है वहीं ठहर जाते हैं. सोमवार 20 अक्टूबर रात भी करीब 8 बजे घर की तरफ आ रहे थे. तभी हांफने लगे और मंदिर के पार्किंग में बैठ गए. तभी उनसे पेशाब हो गई. इस दौरान स्वामीकांत आ गए और बोलने लगे यहां तुमने पेशाब की है. इस पर बाबा घबरा गए तो पहले मना किया हालांकि बाद में मान लिया. इसके बाद उनसे पेशाब चटवाई फिर उनसे साफ करवाया. इसके बाद दोबारा न दिखने की धमकी देकर वहां से भगा दिया. मंगलवार सुबह बाबा ने पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद हम लोगों ने शिकायत करने का फैसला लिया. अगर वह सिर्फ धुलवा दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन ऐसी हरकत करना गलत है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

काकोरी थाना पुलिस ने आरोपी स्वामी कांत खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351(3) (आपराधिक धमकी), और 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.