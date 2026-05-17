लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल, वकीलों की पुलिस से झड़प; लाठीचार्ज

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रविवार सुबह नगर निगम और पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला कोर्ट परिसर के आसपास अवैध रूप से निर्मित चैम्बर और दुकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की. जिसके बाद मौके पर हडकंप मच गया. इस कार्रवाई की जद में 240 अवैध कब्जे हैं. बुलडोजर कार्रवाई की सूचना पर बड़ी संख्या में वकील पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. जिसके बाद वकीलों की पुलिस से झडप भी हो गयी स्थिति नियंत्रण के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई जारी है, वकीलों का आरोप है कि बिना उन्हें सूचना के बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. जबकि मौजूद पुलिस अधिकारियों ने स्थिति नियंत्रण में बताई है. फिलहाल वकीलों के तेवर तीखे देख पुलिस और बुला ली गयी है.

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अतिक्रमण मुक्त के खिलाफ बड़ा अभियान

राजधानी लखनऊ को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार कार्रवाई का रहा है. इसी कड़ी में जिला कोर्ट परिसर में अवैध निर्माणों के चलते स्थिति विकट हो चली थी. यहां आने वाले लोगों के साथ ही वकील और वादकारियों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. नगर निगम ने इसमें 240 ऐसे निर्माण चिन्हित किये जो बिना मानकों के थे. इसमें कुछ वकीलों के चैम्बर्स भी शामिल हैं. लिहाजा भारी पुलिस बल किसी भी स्थिति के लिए मौजूद है.

वकीलों ने जताया विरोध

चैम्बर तोड़े जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में वकील एकत्रित हो गए और कार्रवाई का विरोध किया. वकीलों के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई बिना उन्हें नोटिस या सूचना के हो रही है. इसलिए ये कार्रवाई रुकनी चाहिए. जबकि नगर निगम का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण ध्वस्त कर रहा है.

कई थानों की फ़ोर्स के साथ कई पुलिस अधिकारी भी मौके पर डटे हैं. उधर इस कार्रवाई के विरोध में वकीलों की संख्या बढती जा रही है.

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