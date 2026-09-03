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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLDA ने लॉन्च किया फेस्टिव ऑफर, फ्लैट खरीदी पर मिलेगी 2 लाख तक की छूट

LDA ने लॉन्च किया फेस्टिव ऑफर, फ्लैट खरीदी पर मिलेगी 2 लाख तक की छूट

जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के अवसर पर एलडीए के चुनिंदा अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने पर 2 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी. यह फेस्टिव ऑफर 4 सितंबर से 14 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 03 Sep 2026 10:39 PM (IST)
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त्योहारों के सीजन में अपना घर खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने खास ऑफर शुरू किया है. जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के अवसर पर एलडीए के चुनिंदा अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने पर 2 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी. यह फेस्टिव ऑफर 4 सितंबर से 14 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया. उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग नया घर खरीदने की योजना बनाते हैं. इसे देखते हुए ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के तहत उपलब्ध चुनिंदा फ्लैटों पर यह विशेष छूट दी जा रही है.

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किन अपार्टमेंट में मिलेगा ऑफर?

लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से इस संबंध में बताया गया है कि, यह ऑफर चार अपार्टमेंट में उपलब्ध फ्लैटों पर लागू होगा. इनमें श्रवण अपार्टमेंट, सनराइज अपार्टमेंट (मृगशिरा), स्मृति अपार्टमेंट और पूर्वा अपार्टमेंट शामिल हैं. इन परियोजनाओं में 1 बीएचके, 2 बीएचके और 3 बीएचके फ्लैट उपलब्ध हैं.

कीमत के हिसाब से मिलेगी छूट

आपको बता दें कि फ्लैट की कीमत के आधार पर डिस्काउंट तय किया गया है. 20 से 50 लाख रुपये तक के फ्लैट पर 1 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. 50 से 75 लाख रुपये तक के फ्लैट पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिलेगो. 75 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले फ्लैट पर 2 लाख रुपये की छूट रहेगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुसार, ऑफर का लाभ लेने के लिए निर्धारित अवधि के दौरान एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से संबंधित अपार्टमेंट में फ्लैट बुक कराना होगा.

फिलहाल, लखनऊ फ्लैट खरीदने के लिए सोच रहे लोगों के यह एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बताया गया है कि यह फेस्टिव ऑफर जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी तक के लिए है. यानी इस ऑफर का फायदा 4 सितंबर से 14 सितंबर 2026 तक लिया जा सकता है. हालांकि, फ्लैट खरीदी पर छूट कीमत के हिसाब से दी जाएगी.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 03 Sep 2026 10:39 PM (IST)
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