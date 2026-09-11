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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP बूथ अध्यक्ष से मारपीट, दारोगा ने तानी पिस्तौल, सिर पर बट से हमला

BJP बूथ अध्यक्ष से मारपीट, दारोगा ने तानी पिस्तौल, सिर पर बट से हमला

बीजेपी बूथ अध्यक्ष अरविंद रावत ने आरोप लगाया कि दारोगा ने उनके सिर पर पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी दी. यहीं नहीं उसने पिस्तौल की बट से उसके सिर पर हमला किया, जिससे उसका सिर फट गया.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 11 Sep 2026 09:58 AM (IST)
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राजधानी लखनऊ में बीजेपी बूथ अध्यक्ष अरविंद रावत और पुलिस के बीच विवाद का मामला सामने आया है. बूथ अध्यक्ष ने बंथरा थाने में तैनात दारोगा सचिन कुमार यादव पर मारपीट करने और पिस्टल की बट से सिर पर हमला करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि उन्हें बचाने आए भाई के साथ भी पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जबकि उनकी पत्नी के पेट पर लात मारी गई. घटना के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दरोगा को निलंबित कर दिया है.

बीजेपी बूथ अध्यक्ष से मारपीट की आरोप

मामला लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र का है, अरविंद रावत खसरवारा गांव के रहने वाले हैं और बीजेपी में बूथ अध्यक्ष हैं. बुधवार रात करीब 11 बजे उनका गांव के ही साहिल, सारजन और राहुल से दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था. दोनों पक्षों में मारपीट के बाद अरविंद शिकायत लेकर बंथरा थाने पहुंचे थे.

बीजेपी नेता ने कहा कि, पुलिस ने जांच का भरोसा देकर उन्हें घर भेज दिया. कुछ देर बाद दूसरे पक्ष के लोग भी थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दी. इसके बाद रात करीब 11 बजे दारोगा सचिन कुमार यादव कुछ पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुंचे. 

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अरविंद का आरोप है कि उस वक्त परिवार के लोग सो रहे थे. पुलिसकर्मियों ने घर पहुंचकर पूछताछ शुरू की और उनके भाई नरेंद्र के साथ लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे. पत्नी नीतू जब नरेंद्र को बचाने पहुंचीं तो दरोगा ने उनके पेट पर लात मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गईं.

दारोगा पर पिस्टल तानने का आरोप

शिकायत के मुताबिक, पुलिसकर्मी नरेंद्र को पीटते हुए सड़क की तरफ ले गए. नरेंद्र किसी तरह वहां से निकलकर पड़ोसी के घर में चले गए. आरोप है कि दारोगा सचिन यादव और दो पुलिसकर्मी वहां भी पहुंच गए और नरेंद्र के साथ मारपीट करने लगे. उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह अपने भाई को बचाने पहुंचे तो दारोगा ने उनकी कनपटी पर पिस्टल तान दी और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद पिस्टल की बट से उनके सिर पर हमला किया गया, जिससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा.

घटना के दौरान आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. आरोप है कि इसके बाद दरोगा सचिन यादव पुलिस की गाड़ी में बैठ गए और पिस्टल दिखाकर लोगों को धमकाते रहे. घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें पुलिसकर्मियों के घर में जाने और लोगों से विवाद के दृश्य दिखाई दे रहे हैं. अरविंद ने पूरे मामले की शिकायत गुरुवार दोपहर एसीपी से की और परिवार की सुरक्षा की मांग की. 

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प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर दारोगा सस्पेंड

एसीपी कृष्णानगर अभिषेक पांडेय ने बताया कि दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले की जांच के लिए दारोगा सचिन यादव अपनी टीम के साथ मौके पर गए थे. इसी दौरान अरविंद रावत के साथ उनका विवाद हुआ. प्राथमिक जांच में दारोगा को दोषी पाए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है. 

 

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 11 Sep 2026 09:58 AM (IST)
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