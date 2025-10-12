लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना बंथरा क्षेत्र में एक दलित नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए घटना को दुखद और शर्मनाक बताते हुए सख्त कदम उठाने की बात कही है.

इस मामले में लखनऊ पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है.जबकि अभी एक फरार है. मायावती की प्रतिक्रिया ने सूबे में महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े दिए हैं. बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी प्रदेश में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है.

मायावती का एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजधानी लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना अति-दुखद व शर्मनाक. यूपी सहित देश के विभिन्न राज्यों में महिला उत्पीड़न के साथ-साथ दुष्कर्म व हत्या आदि की घटनायें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की सख़्त जरूरत. महिला सम्मान तो दूर महिलाओं की सुरक्षा पहले व अत्यन्त ज़रूरी. मायावती के इस बयान के बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था और प्रदेश में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

क्या है बंथरा गैंगरेप मामला ?

शनिवार दोपहर करीब 12 बजे बंथरा क्षेत्र की नाबालिग छात्रा अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में उसके साथ एक दोस्त था. तभी कुछ युवकों ने दोस्त को पीटकर भगा दिया और छात्रा को एक सुनसान जगह ले गए. नशे की हालत में आरोपी विशाल गुप्ता, राजेंद्र कश्यप उर्फ बाबू, मेराज, ललित कश्यप और शिव कश्यप ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया. जब पीड़िता शाम करीब 5 बजे पीड़िता घर लौटी और परिवार को जानकारी दी.

अब तक दो गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए न सिर्फ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया, बल्कि शनिवार रात ही दो आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. एक आरोपी ललित के पैर में गोली लगी है, जबकि मेराज को दूसरे थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. तीसरे आरोपी के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है.