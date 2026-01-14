राजधानी लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से ग्राहकों के खाते से करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. बैंक में दर्जनों खाता धारकों ने आरोप लगाया है कि उनके खातों से लाखों रुपये ग़ायब हो गए हैं. इस घटना के बाद बैंक में खाता धारकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.

ये मामला थाना पारा के शकुन्तला मिश्रा विवि स्थित बैक ऑफ बड़ौदा शाखा का बताया जा रहा है जहां कई ग्राहकों ने बैंक मैनेजर पर उनके खातों से लाखों रुपयों की हेरा-फेरी करने का आरोप लगाया है. बैंक के कई ग्राहक इसके ख़िलाफ़ थाने पहुंच गए हैं. उनका आरोप है कि बैंक मैनेजर ने कुछ और कर्मचारियों की मिलीभगत से इसे अंजाम दिया है.

बैंक पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप

खाता धारकों को आरोप कि जब वो अपने खातों को लेकर बैंक में जानकारी लेने पहुंचे तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. बैंक के कर्मचारी उन्हें यहां-वहां टहलाते नजर आए. पीड़ित ग्राहकों ने इस संबंध में पारा थाना क्षेत्र में मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

इस बैंक को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि इस बैंक में कुछ दिन पहले ही संदिग्ध हालात में आग भी लग गई थी. जिसके बाद बैंक मैनेजर ने ही बैंक में आग लगने की घटना की शिकायत दर्ज कराई थी. ग्राहकों ने इस मामले में कोई बड़ी साज़िश होने की आशंका जताई है. उनका कहना है कि ये आगजनी अहम दस्तावेजों को छिपाने के लिए जानबूझकर की गई हो सकती है.

ग्राहकों की शिकायत पर केस दर्ज

ये मामला सामने आने के बाद बैंक के खाता धारकों में हड़कंप मच गया है. जिसके बाद तमाम ग्राहक अपने खातों की जांच करने बैंक पहुँच रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई हैं. पुलिस जल्द ही इस संबंध में बैंक कर्मचारियों और मैनेजर से पूछताछ कर सकती हैं.

पुलिस ग्राहकों के आरोप पर जांच कर रही है, जरूरी हुआ तो बैंक के लेने-देन और अन्य दस्तावेजों को जांच के लिए मंगाया जा सकता है वहीं सीसीटीवी कैमरों की भी जाँच करने की बात सामने आ रही हैं.

इनपुट- शहनवाज